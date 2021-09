6ème Congrès du SELS : Souleymane Diallo passe le témoin à Amidou Diédhiou

Une alternance vient de se produire au Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS). En effet, après avoir passé de longues années à la tête du SELS, Souleymane Diallo a transmis le témoin ce Samedi 18 Septembre 2021 à Amidou Diédhiou à l’issue du 6ème congrès du Syndicat le plus représentatif dans l’élémentaire. Cette élection de Amidou Diédhiou est perçue comme une consécration et pour ceux qui le connaisse, ce n’est point une surprise.

Amidou est connu pour sa grandeur d’esprit, sa courtoisie, un homme jovial mais d’une rigueur pointue à tout point de vue. A ces qualités humaines s’ajoute sa perspicacité syndicale. Dès les premières années de la réforme qui a institué le volontariat dans le système éducatif sénégalais, Amidou Diédhiou et ses camarades ont réussi à organiser les volontaires de Bignona à l’époque malgré les menaces de radiation qui pesaient sur eux. Ils ont tenu tête sans être formalisé et cela a été un point de départ qui a abouti à la création de ce syndicat devenu très fort dans le pays. Ce n’est pas pour rien que la section du SELS de Bignona fasse partie des plus organisées mais des plus dynamiques.

A la base, il y a eu un homme fédérateur qui a le sens de l’écoute et l’engagement nécessaire pour porter ses camarades. Après avoir dirigé la section de Bignona pendant de longues années, Amidou Diédhiou avait alors décidé de quitter la tête de la section pour occuper d’autres fonctions au niveau national. Il n’avait pas été compris car beaucoup se demandaient s’il partait qu’est-ce qui allait rester de la section de Bignona tellement le syndicat s’identifiait à sa personne. Mais ils ne savaient pas que l’homme avait posé les jalons d’une continuité et d’une relève sans heurt. Aujourd’hui, après son élection, certains comprendront certainement le choix fait par Amidou au moment de quitter la tête de la section de Bignona.

De Kakène, son premier poste en tant que volontaire de l’éducation, à la tête du SELS en passant par l’IEF de Bignona où il a été agent, le parcours a été presque sans faute. Devenu professeur de l’enseignement moyen, il a servi au CEM Alioune Diop de Grand Dakar. Il est aussi passé à l’école supérieure d’économie appliquée (ESEA ex ENEA) où il a obtenu un master en médiateur pédagogique. Sans brûler des étapes, il a travaillé dans l’ombre de Souleymane Diallo pour hisser le SELS au sommet. Il a été de toutes les batailles du SELS et des intersyndicales de l’enseignement. C’est pourquoi, plusieurs personnes notamment les militants du SELS sont rassurés car celui qui vient de prendre les rênes de leur syndicat est un homme qui est au fait de la chose pour n’avoir jamais été loin du monument Souleymane Diallo qui a fini par en faire son poulain connaissant ses valeurs et sa rigueur syndicale.

Le SELS a donc la chance de l’avoir choisi comme secrétaire général national si l’on se fie aux témoignages recueillis ça-et-là, il fait presque l’unanimité et bénéficie de bons préjugés pour conduire le SELS dans la continuité et la consolidation des acquis. Amidou Diédhiou, c’est aussi la communication, son éloquence et sa maîtrise des questions syndicales ont fait de lui un bon communicateur que la presse avait toujours le plaisir de tendre le micro. Cependant, malgré son air sympa, le gouvernement doit se préparer en conséquence car il est très coriace quand il s’agit de défendre les intérêts des enseignants

En attendant, les populations de Bignona qui ont attendu jusqu’à la tombée du verdict ont une longue journée depuis l’annonce de la candidature de leur fils. Certains enseignants estiment même qu’il fut lui préparer un accueil à la hauteur de son rang à son prochain voyage à Bignona pour montrer toute la fierté que tout un département a pour son valeureux fils

L.BADIANE pour xibaaru.sn