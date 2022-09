Sen’Eau annonce (encore) des pertubations dans la distribution de l’eau

La distribution de l’eau sera perturbée à partir de jeudi prochain, jour de la célébration du Grand Magal de Touba. Selon un communiqué publié, ce lundi, par la Sen’Eau de grands travaux d’entretien et de sécurisation de plusieurs ouvrages stratégiques du réseau seront effectués durant cette période. «Ces travaux s’articulent autour de plusieurs chantiers répartis sur les sites suivants : Usine KMS 1-2, Conduite ALG 2 (Adduction du Lac de Guiers n°2) et l’Usine des eaux du Point B (Front de Terre). Ces opérations qui se dérouleront pendant 3 Jours à partir du Jeudi 15 septembre 2022, devraient entraîner des perturbations dans la desserte des localités énumérées ci-après : Dakar et sa banlieue, Rufisque, Thiès, Mbour et Louga», précise la même source. La situation devrait revenir progressivement à la normale à partir du dimanche 18 septembre 2022.