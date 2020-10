Sénégal : 150 enfants de la rue vont être rapatriés vers leurs pays d’origine

Le gouvernement du Sénégal, accompagné par la Cedeao et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’Homme (Hcdh), va effectuer une opération de rapatriement des enfants de la rue vers leurs pays d’origine. Cette action entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à la protection des enfants victimes de la violation de leurs droit en Afrique de L’Ouest (Papev) financé par l’Agence pour la coopération italienne.

La première vague a démarré le 29 septembre dernier à Dakar et une trentaine d’enfants d’origine gambienne sont rapatriés vers leur pays d’origine. Ces 150 enfants proviennent de plusieurs centres d’accueil des enfants du Sénégal. Ils ont pris le départ au Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (Cedaf) des Parcelles Assainies en présence des représentants des gouvernements du Sénégal et de la Gambie, de plusieurs responsables des centres d’accueils des enfants au Sénégal, des représentants du Centre de la Cedeao pour le développement du genre(Ccdg) et du Hcdh .

Deux autres vagues de rapatriement de plus d’une centaine d’enfants sont prévues pour les semaines à venir.