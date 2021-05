Sénégal…3000 personnes mortes dans des accidents en 3 ans

Les chiffres donnés par le chef de la division sécurité routière de la Direction générale des transports routiers font froid dans le dos. Selon Ousmane Ly, les accidents de la circulation ont causé environ 3000 morts au Sénégal, entre 2017 et 2020.

Malgré le développement et la qualité du réseau routier et autoroutiers, on constate au Sénégal, de plus en plus, dans nos routes, la recrudescence des accidents, dont un grand nombre occasionne des pertes en vies humaines. De son avis, ce bilan est exorbitant sur une population d’environ 17 millions d’habitants et dans un pays où le parc automobile avoisine à peine les 650 000 véhicules.

Rien qu’en 2020, un total de 877 décès liés aux accidents de la route ont été enregistrés. Ce, dit-il, malgré les mesures restrictives dans les transports à cause de la maladie du coronavirus.

Comparé à 2019, les chiffres des accidents ont connu une hausse. En 2019, on a enregistré 745 décès. Donc, en valeur relative, on a noté une hausse de 17% entre 2019 et 2020, malgré la pandémie.