Sénégal – Congo Brazzaville: Programme d’entrainement des Lions…

Les délais de préparation seront courts pour le sélectionneur national Aliou Cissé et les siens avant d’affronter les « Diables rouges » du Congo Brazzaville ce mercredi. Avec un regroupement prévu dans la nuit du dimanche 10 novembre au lundi 11, Cissé devrait patienter avant la totalité de son groupe.

Avec beaucoup de ses cadres qui ont joué ce dimanche en championnat (Sadio Mané avec Liverpool, Édouard Mendy et Mbaye Niang Avec Rennes…), le staff sénégalais a quand même prévu une séance d’entraînement ouverte au public, et donc à la presse ce lundi, à 18h au stade Lat Dior de Thiès. Ceci devrait servir de décrassage et de reconnaissance de la pelouse pour les uns et les autres.

Pour le mardi par contre, le coach aux dreadlocks a opté pour la bonne vieille méthode de la séance d’entraînement à huis clos à partir de 18h00. Une situation qui ne fera certainement pas le bonheur des supporters des « Lions » ni celui de la presse sportive qui n’aura qu’une séance avec le groupe avant le match prévu ce mercredi à 19h00 GMT, contre le Congo Brazzaville.