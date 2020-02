Nouveauté au Sénégal, la loi de Finance 2020 exonère sans délais les startups et les PME nouvellement créés de l’Impôt minimum forfaitaire (IMF) et de la Contribution Forfaitaire à la charge des employés (CFCE) pour 3 ans à compter de la date de création de l’entreprise. La mesure a été mentionnée dans une note de services datée du 24 février 2020 du Ministère des Finances et du Budget et portant entrée en vigueur de ladite loi