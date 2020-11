Sénégal : Plus de 3500 pour un accès universel à l’eau et à l’assainissement…

Le Sénégal doit mobiliser plus de 3500 milliards de francs CFA pour atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 6 relatif à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. Selon Sud Quotidien, l’estimation est du chargé des opérations à la Cellule de planification et de coordination du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Dame Ndiaye.

Dame Ndiaye a pris part à la rencontre préparatoire de la réunion des ministres des Finances africains prévue le 4 novembre prochain. Il s’agit maintenant, selon lui, de garantir aux communautés une eau de qualité disponible dans tous les ménages.

D’où l’importance, à son avis, de financement conséquent. Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, signale-t-il, l’Etat du Sénégal a mis en place le Fonds bleu dont la mission est de prendre en charge au moins 15% de financement.