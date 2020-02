Par Sidy Fall, coordonnateur du FPDR

Invité de l’émission « Face à Pape Alé Niang », mercredi 29 janvier 2020, sur la SENTV, le président Pape Diop, ancien Président du Sénat, ancien Président de l’Assemblée Nationale, ancien Maire de Dakar et actuel Député à l’Assemblée Nationale porte sa communication sur trois axes :

La grave dangerosité de la communication du Pouvoir actuel de Macky Sall sur la hausse du prix de l’électricité

Tentative du troisième mandat de Macky Sall en 2024

Le BRT, plus catastrophique que le TER

Il est d’une extrême gravité pour un Gouvernement sérieux, qui s’est autoproclamé réélu pour un second mandat à hauteur de 58% en 2019, de dresser sa propre population, les uns contre les autres à savoir le monde rural et les zones urbaines sur la hausse du prix de l’électricité au moment où le prix du Baril de pétrole est à moins de 52 dollars. Le Sénégal est une jeune nation en construction, on ne dresse pas le monde rural aux zones urbaines, les Toucouleurs aux wolofs, les Diolas aux sérers, les Mandjagues aux Peulhs….

Le Président Pape Diop invite Macky Sall à ne jamais tenter de briguer un troisième mandat, à travers d’un message très codé. Ceux qui ont trahi son prédécesseur sont aujourd’hui au côté de Macky Sall juste pour bénéficier des largesses du pouvoir actuel. Ces spécialistes de la trahison sont connus et identifiés par les Sénégalais. Ils n’ont plus droit à la parole. Il est bon aussi de rappeler aux Sénégalais que seuls le Président Pape Diop et l’honorable Député Mamadou Diop Decroix ont eu le courage, le sérieux et la détermination de dire, les yeux dans les yeux, au Président Wade de choisir un candidat lors des Présidentielles de 2019 à Versailles, dans des moments très difficiles pour l’intérêt de notre pays le Sénégal. Nous considérons que ces derniers ont mis l’intérêt général du Sénégal en avant. Pour le transport urbain, les 144 bus articulés, dans le cadre du BRT lancé par Macky Sall le 28 octobre 2019 à Guédiawaye pour un coût global de 300 milliards F CFA, ne feront que creuser davantage l’endettement du Sénégal. Macky Sall et ses amis n’ont ni de visions, ni cap pour rassembler les Sénégalais vers un avenir radieux et prospère.

L’insécurité, l’eau, l’électricité, la santé publique, l’enseignement, les finances publiques, la justice, (les arrestations arbitraires), l’énorme recul démocratique du Sénégal, le chômage endémique et la misère partout dans le Sénégal, tous ces manquements ne sont point la préoccupation du Régime de Macky Sall et ses amis.

Le Président Pape Diop conserve d’excellentes relations humaines avec tous les Leaders politiques, chefs religieux et l’église catholique du pays pour la PAIX au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Le Président Pape Diop mérite respect et considération pour son amour pour le Sénégal. Les nombreux déplacements et témoignages du Président Abdoulaye Wade chez le Président Pape Diop au vu et au su de tous, prouvent encore une fois le véritable personnage de l’ancien Maire de Dakar Pape Diop.

Nous retenons du Président Pape Diop, un rassembleur, un Bâtisseur, un homme calme, discret, cohérent, consensuel et Pieux.

Fait à Paris le 02 février 2020

Sidy Fall Coordonnateur du FPDR France

Courriel : msufrance@hotmail.com