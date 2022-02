Sénégal…une association s’oppose à l’emprisonnement des homos

La loi portant criminalisation de l’homosexualité continue d’enflammer les débats. Alors que le collectif « And Samm Jikko Yi » peaufine ses armes en perspective de son rassemblement prévu ce 20 février, un autre regroupement a vu le jour et entend lui barrer la route. Dénommé « And Samm Jammi Rewmi », ledit Collectif dit être contre ce projet de loi et entend s’opposer à son vote, rapporte Walf.

« Ce collectif œuvre pour la stabilité et la paix. Aujourd’hui, notre société connaît un débat sur la place publique qui concerne quelque chose qui touche la morale, qui touche la valeur : le débat sur l’homosexualité soulevé par le collectif And Samm Jikko Yi, la loi criminalisant l’homosexualité. Nous, nous allons poser le débat et marquer notre désaccord par rapport à cette loi », explique Ba Diakhaté, son coordinateur.

Selon ce dernier, le collectif « And Samm Jammi Rewmi » rassemble des activistes et membres de la civile et veut faire de sorte que les homosexuels ne soient pas mis en prison. « Nous disons à tous ceux qui veulent l’entendre que le collectif And Samm Jammi Rewmi est contre cette loi qui criminalise l’homosexualité. Et Nous pensons et nous sommes convaincu que cette loi sociologiquement parlant, dans les prisons vous permettrez à un homosexuels de vivre, de passer la nuit avec d’autres hommes comme lui, cet homosexuel va intoxiquer d’autres hommes qui aujourd’hui seront libres et vont continuer dans la société », déclare-t-il.