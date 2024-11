Sénégal : Vers la création d’une usine d’assemblage de véhicules militaires

Le ministère des Forces armées et celui de l’Industrie et du Commerce ont signé un protocole d’accord avec un partenaire industriel pour l’installation et l’exploitation d’une usine d’assemblage de véhicules militaires au Sénégal, a annoncé, jeudi, à Dakar, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

”Le ministère des Forces armées et celui de l’Industrie et du Commerce ont signé hier un important protocole d’accord avec une société partenaire pour la mise en œuvre d’un projet d’installation et d’exploitation d’une usine d’assemblage de véhicules militaires au Sénégal”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de célébration de la Journée des armées, portant cette année sur le thème ”Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées”.

“Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de développer un nouveau secteur industriel pourvoyeur d’emplois, tout en renforçant les liens entre le monde académique et les différents acteurs économiques”, a ajouté le chef de l’État, en présence du ministre des Forces armées et de membres du corps diplomatique.

Des généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et militaires du rang ont également pris part à cette cérémonie.

Selon le président de la République, ce projet d’usine d’assemblage de véhicules militaires vise à soutenir l’autonomie des Forces armées sénégalaises et est considéré comme “un levier de transformation industrielle” du pays.

Il a indiqué que lors de la signature de l’accord, le gouvernement a souligné l’importance de ce partenariat pour diversifier le tissu industriel et stimuler l’innovation dans les secteurs militaire et paramilitaire.

Le chef de l’État a par ailleurs annoncé qu’à l’occasion des prochaines Journées des Forces armées, ”un prix spécial du président de la République sera attribué à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire”.

“Ce prix vise à encourager la créativité des ingénieurs et chercheurs dans le domaine de la défense”, a souligné le chef de l’État.

La célébration de la Journée des Forces armées rappelle la remise, le 10 novembre 1960, du premier drapeau de l’histoire du Sénégal indépendant aux armées, marquant une étape clé dans l’histoire militaire du pays.

