Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma tire sur l’opposition

Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, s’exprimant en marge de la cérémonie d’inauguration de son quartier général à Sicap-Touba, n’a pas été tendre avec l’opposition. Le marabout-politicien et membre de Benno Bokk Yakaar a tiré sur Ousmane Sonko et ses camarades.

« Cette opposition est antirépublicaine, elle est subversive. Et en tant que père de la famille, nous avons la responsabilité de faire face. Nous avons la responsabilité de défendre notre pays comme ceux qui sont dans les casernes. Le droit a été dit. On ne peut pas avoir un droit à géométrie variable. Quand le droit vous est favorable, vous appréciez, quand elle vous est défavorable vous dites non, c’est inacceptable. Nous devons respecter la chose jugée. C’est pourquoi, nous devons faire face à ces menaces-là », a-t-il déclaré dans les colonnes de Vox Populli.

Le marabout-politicien de rajouter : « Le Sénégal va devenir un pays pétrolier, un pays gazier. Nous devons faire attention avec la montée de l’extrême droit et du terrorisme international. Et pour éviter tout cela, nous devons offrir au Président une majorité confortable et lui éviter une cohabitation qui va plonger ce pays dans l’aventure et le chaos. La manipulation et les fausses informations ont atteint un niveau jamais égalé dans le pays et notre responsabilité est de s’engager pour dire non.»