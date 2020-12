Djiko diou rafete moy defar ame Reew et cela Serigne Babacar Sy, Mansour l’a compris.

Entre croyance en Dieu, soumission et application de ses recommandations ainsi qu’à la souna du prophète Seydina Mouhammad ( psl), Serigne Babacar Sy reste intraitable.

Ainsi, il ne cesse de donner l’exemple aux sénégalais à l’instar du prophète cheyidina Mouhamed (psl), de cheydi Hadji Malick à qui il emboîte les pas: foi en Dieu, respect et considération d’autrui, humilité, générosité…

Excepté l’église catholique, seul le Khalif Général des Tidiane est resté constant dans sa position. Même l’État en un certain moment a été négligent et fautif: Serigne Babacar Sy n’a cessé de le sermonner.

Respect du port du masque dans les lieux publics jusqu’à ce qu’il soit retenu à la porte de l’hôpital parce que méconnu à cause du visage masqué. Ses leçons d’humilité se succèdent et se suivent: le Khalif, très humble, préfère toujours rester assis en bas, à même le sol, non loin des fauteuils moelleux laissant aux autres ce privilège.

Pour ne pas être responsable de la contamination de disciples et croyants musulmans qui viennent à Tivaouane, il a pris la décision courageuse et constante de fermer provisoirement les mosquées et zawiyyas et d’annuler le gamou de Tivaouane.

Aujourd’hui, Dieu lui a donné raison sur tout le monde. La Covid-19 a repris beaucoup de puissance sur nous à cause de notre négligence, l’État en premier, les Chefs religieux en appoint. Nos autorités disparaissent au jour le jour, laissant derrière elles un peuple orphelin mais Serigne Babacar Sy Mansour avait vu tout cela et avait pris le taureau par les cornes: il mérite le titre de l’homme de l’année 2020!

Me Diaraf Sow Sg national parti ADAE/J