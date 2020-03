Serigne Khassim Mbacké : «Les hommes d’affaires sénégalais n’ont aucun souci pour le peuple…»

La contribution des hommes d’affaires sénégalais (chefs d’entreprise) dans l’effort de guerre contre le Coronavirus ou Covid-19 est jugée dérisoire. Le Président de la République Macky Sall a eu à le signifier, hier, en Conseil des Ministres. Le locataire du Palais de l’Avenue Roume s’est, même, tapé une colère …noire face à ce soutien si mince (moins de 600 Millions).Un tel comportement a poussé le jeune chef religieux Serigne Khassim Mbacké à sortir de ses gonds : «Ces hommes d’affaires qui bénéficient des marchés juteux de l’Etat n’ont aucune considération pour le peuple sénégalais. Ils sont dépourvus de patriotisme. Voilà des gens qui peinent à rassembler même 1 Milliard de F CFA pour aider la lutte contre le Covid-19.Même le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, à lui seul, a offert 200 Millions. Ces personnes qui courent derrière des marchés publics n’ont même pas l’amabilité de faire des sacrifices pour leur propre pays. C’est grave.» Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, de continuer à déplorer : «Je demande au Président et à son équipe de n’accorder plus aucun marché à ces suceurs du sang du peuple. Ils n’ont aucun souci pour le peuple. Ils gardent des comptes banques bien garnis et préfèrent voir le peuple mourir de faim, de soif. Qu’on coupe complètement toute relation avec ses opportunistes-matérialistes. Même s’il faut aller donner des marchés à des étrangers bons samaritains, il faut le faire et, sans regrets. Qu’on encourage les bonnes volontés mais pas ces gens-là. Pour finir, nous remercions le Président d’avoir fait un important rallonge pour soutenir la lutte contre le satané virus».