Serigne Mbacké Ndiaye (à gauche) et Le président Macky Sall (à droite)

Serigne Mbacké Ndiaye : « L’Occident qui attaque Macky Sall me rassure «

Les difficiles événements que vit notre pays sont, pour les ennemis du Sénégal, l’occasion de sortir de leur torpeur comme un loup qui sort du bois pour tenter de s’en prendre au Président Macky Sall. Cela rassure le libéral formé à l’école de gauche que je suis.

L’Occident n’a jamais été du côté des opprimés mais des oppresseurs. L’Occident n’a jamais défendu des causes justes, il a toujours été partisan de la manipulation et de la désinformation. Il n’a pas de leçon de démocratie ou de respect des droits humains à nous donner. La France n’a eu l’organisation actuelle de son état qu’à partir de la révolution de 1789 alors que bien avant cette date, existait la République Lébou avec son Grand Serigne (Président de la République), Ndèye Ji Rew, Saltigué, Frey, Ndèyi Jambour etc.

Quand la France a été dominée et malmenée par l’Allemagne, elle a fait appel à l’Afrique dont les fils l’ont aidée à se libérer. En retour, la France nous a payé en monnaie de singe en tuant les soldats à Thiaroye dont le seul tort été de réclamer leur du.

Et pourtant, si l’Afrique s’est libérée du colonialisme, c’est grâce à l’appui du Bloc de l’Est de l’époque avec l’Union Soviétique et Cuba. C’est ce Bloc de l’Est qui permis au PAIGC de libérer la Guinée Bissau et le Cap Vert, au MPLA d’arracher l’indépendance de l’Angola, au FRELIMO de prendre le dessus sur les portugais au Mozambique, sans parler du FNL en Algérie.

Je suis témoin de la révolte des jeunes banlieusards français vers les années 2010 qui dévastaient tout sur leur passage. Les gilets jaunes en ont fait de même sans oublier tout récemment les agriculteurs qui marchaient sur Paris, mécontents de la politique de Macron.

La France de Sarkozy après s’être rassasiée des Pétrodollars de la Libye a fait assassiner mon idole le Colonel Momar El Kadhafi, Chef de la Jamaria Ariabian Socialiste, guide de la révolution. La France a la main ensanglantée parce que complice de l’assassinat de Thomas Sankara. N’est-ce pas Jacques Faucard qui organisait tous les coups d’état en Afrique. N’est-ce pas le Général De Gaul qui traitait l’organisation des Nations Unies de « machin » ? N’est-ce pas lui qui disait que « les Etats n’ont pas d’amis mais des intérêts ». Un pays qui a écrit ces pages d’histoire n’a pas de leçon de démocratie ou de droits humains à nous donner.

Mais en revisitant l’histoire et les méthodes de gouvernance de l’occident, on comprend que ces régimes cajolent des pays dont les présidents qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies et n’organisent jamais d’élections transparentes. La raison est toute simple, ils subissent le diktat de leur maître de l’occident.

Les dirigeants de la France actuelle ne sont pas responsables de ces actes que j’évoque ici, mais ils n’ont pas à suivre les pas de leurs devanciers au point de nous amener à leur appliquer la politique du Talion. Ils ont été chassés un peu partout dans notre sous-région, mais moi je demeure un farouche partisan de la poursuite et du renforcement de la coopération entre nos deux pays mais dans un esprit de respect mutuel. Vous constatez que je n’ai point évoquer l’esclavage qu’elle nous a fait subir et le pillage de nos ressources qui s’en est suivi parce que tout simplement la France d’aujourd’hui n’a pas à répondre des fautes et erreurs de la France ancienne mais qu’elle sache raison garder. Qu’elles comprennent que le Sénégal est un état souverain dont les dirigeants ne nourrissent aucun complexe vis-à-vis d’eux.

Que dire des Etats Unis, cette puissance incapable d’organiser des élections transparentes. Vous vous en souvenez certainement, la réélection de Georges Bush Junior n’a été possible qu’avec l’appui de son frère John Ellias Bush Gouverneur de la Floride qui prit un acte administratif pour dire que son frère avait gagné l’élection dont les résultats avaient été comptés et recomptés.

Jusqu’au moment où nous parlons, Donald Trump ne reconnait pas les résultats selon lesquels il a été battu par Joe Biden. Il crie partout qu’il y a eu fraude électorale. Pire encore, ses partisans sont allés occuper et saccager le Capitol. Il est aujourd’hui poursuivi pour trente-sept (37) chefs d’accusation et pourtant, il brigue le encore le suffrage des américains.

Des jeunes dont le seul tort est d’être noirs sont tués au quotidien par la police américaine, l’exemple de Georges Floyd est encore là.

Cette puissance, après avoir sacrifié l’Afghanistan et lâché l’Ukraine, soutient Israël qui tue à longueur de journée des milliers d’innocents, femmes, enfants et vieillards. Les Nations Unies et les Etats Unis ne lèvent pas le plus petit doigt pour arrêter ce massacre. Ceux-là n’ont pas de leçon de démocratie ou de droits humains à nous donner.

C’est vrai, l’Occident aurait souhaité que le Président Macky Sall soit un valet à leur service, leur laissant le soin de piller nos ressources, s’alignant derrière leurs positions, mais ce n’est pas le cas.

C’est vrai, l’Occident reproche au Président Macky Sall son voyage en Russie où il a été reçu par Président Poutine avec les honneurs.

C’est vrai, l’Occident en veut au Président Macky Sall pour avoir refusé de légaliser l’homosexualité au Sénégal malgré la pression des dirigeants du monde tels que Barak Obama et Trudeau Premier Ministre du Canada.

Voilà des raisons suffisantes pour qu’il s’attaque à l’homme que les sénégalais ont choisi pour conduire leur destin depuis 2012. Dieu merci, n’eut été la présence sur la scène internationale des Présidents Poutine, Erdogan et Macky Sall, les Etats Unis nous auraient réduits à des esclaves des temps modernes. Alors qu’ils se le tiennent pour dit, notre pays le Sénégal a suffisamment de ressources humaines, de tradition démocratique et de vertue du dialogue pour trouver les solutions à nos problèmes quelque soit leur gravité et leur complexité.

Le Président n’aura nullement à souffrir d’attaque de ces dirigeants et de leurs valets internes qui sont nourris à partir de fonds venant de ces pays et organisations.

Les sénégalais conscients des enjeux du moment, se mobiliseront pour se dresser devant eux et aider le Président à conduire la barque à bon port.

Ce Sénégal de Cheikh Oumar Foutihou Tall, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Cheikh Anta Diop, de Abdoulaye Wade, aujourd’hui de Macky Sall ne reculera jamais devant l’Occident et les vautours qui ne sont intéressés que par la déstabilisation de notre pays qui leur permettra de mettre la main sur nos ressources pétrolières et gazières.

L’histoire retiendra le combat héroïque mené par le Président Macky Sall, d’une part, pour jeter les bases de l’émergence de notre pays, d’autre part, pour donner à l’Afrique la place qu’elle mérite dans le concert des grandes nations.

Voilà pourquoi, des attaques venant des ennemis de l’Afrique, ceux-là qui se taisent devant le massacre de nos frères à Gaza me rassure parce que prouvant que l’homme que nous avons choisi est sur la bonne voie.

Le Président

Serigne Mbacké Ndiaye