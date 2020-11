Serigne Mbaye Thiam délire sur Wade pour cacher…Macky

Incapable de résoudre les pénuries d’eau au Sénégal : Serigne Mbaye Thiam rejette la faute sur Me Abdoulaye Wade

Quand on est incompétent, on cherche toujours à jeter sa faute sur les autres. Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam s’est permis d’accuser l’ancien régime sous Me Abdoulaye Wade d’être à l’origine de la pénurie d’eau qui frappe en ce moment Dakar et ses environs. Pendant qu’on y est dans cet exercice qui est de rejeter la faute aux autres, pourquoi Serigne Mbaye Thiam n’est pas remonté encore plus loin pour indexer le régime du Parti socialiste (PS) ; un parti dont il est membre.

Pendant qu’on y est, Serigne Mbaye omet délibérément de préciser que depuis huit (8) ans que le régime du Président Macky Sall est en place, le problème de la pénurie d’eau à Dakar et ses environs n’est toujours pas résolu. Depuis 2012 que le régime du Président Macky Sall qu’il sert est là, Dakar et ses environs souffrent de cette pénurie récurrente d’eau. De qui se moque réellement Serigne Mbaye Thiam qui démontre encore toute son incompétence ?

Lorsque, le régime du Président la République Macky Sall venait d’être au pouvoir en 2012, le Sénégal était frappé par des délestages en électricité. Un mal qui était profond et qui en grande partie avait causé au Président Abdoulaye Wade, la perte du pouvoir. Lorsque, après avoir tenté diverses solutions, le Chef de l’Etat Macky Sall avait envoyé celui qui fut son ministre chargé du Budget puis son directeur de cabinet, Mouhamadou Makhtar Cissé à l’époque, à la tête de la Société nationale d’électricité (SENELEC).

En quelques mois de présence à son poste de directeur général de SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé a réussi à faire oublier aux Sénégalais, le spectre des délestages. Ce qu’il a encore réussi à la tête du ministère des Energies et du Pétrole. Malgré son limogeage, Mouhamadou Makhtar Cissé a pu obtenir des résultats en épargnant désormais les Sénégalais des délestages que l’on connaissait naguère. Il l’a fait sans chercher à accuser d’autres d’être responsable de la situation passée.

Pourquoi, Serigne Mbaye Thiam ne ferait pas de même, en abrégeant les souffrances des Sénégalais fortement frappées par les pénuries d’eau. Son incurie devient manifeste. On en restera là pendant 50 ans, ce nullard de Serigne Mbaye Thiam sera là faire le même refrain et accusera toujours le régime du Président Wade. Serigne Mbaye Thiam est vraiment un homme qui risque de plonger Dakar et ses environs dans des « émeutes de l’eau ».

La rédaction de Xibaaru