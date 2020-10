Serigne Mbaye Thiam trahit le PS et BBY pour…2024

Présidentielle de 2024 : L’intention roublarde de Serigne Mbaye Thiam

Serigne Mbaye Thiam fait partie de ces hommes très roublards au sein de la classe politique. C’est au moment où on s’y attend le moins qu’il fait un coup de gueule pour déclarer que le secrétariat général par intérim du Parti socialiste (PS) après le décès de feu Ousmane Tanor Dieng, et assuré par Aminata Mbengue Ndiaye, est en train de durer. Et de révéler ses véritables intentions, en soutenant qu’il est candidat au poste de secrétaire général du PS.

Une sortie qui étonne certains au sein de l’establishment socialiste qui soutiennent que Serigne Mbaye Thiam qui a été le premier à défendre que l’intérim du poste de secrétaire général du PS après le décès d’Ousmane Tanor Dieng, doit être assuré par Mme Aminata Mbengue Ndiaye, première secrétaire générale adjointe. Selon nos, interlocuteurs, l’intérim dure jusqu’au prochain congrès ordinaire du PS qui doit suivre les opérations de renouvellement des structures du PS.

En réalité, ajoutent les sources de Xibaaru au sein du PS, Serigne Mbaye Thiam sait que le temps lui est compté. Au rythme où vont les choses, et compte tenu qu’il est très contesté dans son rang de ministre au sein du gouvernement compte tenu de ses insuffisances de résultats, et qu’il sait qu’il se trouve sur siège éjectable, il veut forcer le destin. Se positionner d’ores et déjà au poste de secrétaire général du PS, pour se déclarer candidat à l’élection présidentielle de 2024. Un véritable coup que Serigne Mbaye Thiam s’apprête à jouer à la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY).

D’ailleurs même le célèbre promoteur de lutte Gaston Mbengue, proche du PS, qui n’agit pas seulement pour défendre sa sœur Aminata Mbengue Ndiaye, et qui n’a pas sa langue dans sa poche, a émis l’idée lors de l’émission Keur Sidy de Walf TV soupçonne Serigne Mbaye Thiam, à travers son attitude, de vouloir s’aligner à l’occasion de l’élection présidentielle de 2024.

Un véritable coup de Jarnac que s’apprête à porter Serigne Mbaye Thiam à la coalition BBY. Pour d’aucuns, ceci doit être une raison suffisante de se débarrasser de lui du prochain gouvernement, d’autant qu’il brille par son incompétence.

La rédaction de Xibaaru