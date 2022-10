Serigne Mboup : « Personne ne va m’embarquer dans la politique politicienne »

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, est revenu sur ses relations avec le président Macky Sall. Le fondateur du Comptoir commercial Bara Mboup refuse de se faire embarquer dans la politique politicienne.

« Je n’appartiens à aucun parti, j’ai toujours eu de bons rapports avec le Président Macky Sall, comme j’en avais avec le Président Wade dont le parti m’avait d’ailleurs soutenu lorsque j’accédais à la Chambre de commerce. Mais je ne fais pas de la politique partisane, je ne soutiens aucun camp. Je crois à une manière de faire, et je veux travailler pour mon pays et améliorer les choses. Certains contestent en prétendant que la mairie est un poste politique. Non, la politique demande d’avoir une opinion à laquelle on veut faire adhérer les gens. On peut leur présenter un programme, mais pour que les gens renouvellent votre mandat, ils le feront à partir des résultats. Moi je suis convaincu qu’après mes 5 ans à la tête de cette mairie, si je n’ai pas de résultats à présenter, je ne vais pas briguer un autre mandat. Personne ne va m’embarquer dans la voie de la politique politicienne », a-t-il déclaré dans une interview avec Le Quotidien.