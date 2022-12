Serigne Saliou Fall : « Les NTIC, une  nécessité absolue d’usage pour…l’émergence du Sénégal »

Les NTIC, une nécessité absolue d’usage pour les parties prenantes engagées à l’émergence du Sénégal.

SOURCE D’APPUI : Le Saint coran Sourate 27 La Fourmi.

Au 7éme siècle dans le saint Coran, Dieu Tout Sachant et Auditant mesurât la juste portée et la large teneur l’utilité voire nécessité d’une communication rapide, sûre et vraie, voire crédible et fiable. S’agissant d’une bonne information à vite répandre, comme une trainée de poudre en pleins vents, au destinataire. Souleymane « PSL » est le prophète de la communication digitale d’antan. Il « PSL » a démontré ce talent rarissime et inaccoutumé. Pour ce qui est entre autres aspects des aspects de cette correspondance particulière sont mis en relief la rapidité de la réponse qui sied à toute dépêche similaire. Il en est de même que du choix du facteur digital de l’époque où le vent était porteur de nouvelle, d’ailleurs jusqu’à présent. Cet oiseau est la source de l’essence de la lettre.

La Huppe au vol vertigineux et incommensurable, fut le porteur du contenu de la fameuse lettre expédiée avec urgence sous forme de pli recommandé, cachetée par le tampon du prophète Souleymane « PSL ». Laquelle exigeait un accusé de réception, réponse à la clef. Destinataire la reine Balkis. Cette dernière au leadership féminin incarné, sitôt réception magnifia la noblesse de l’enveloppé. La vérification du contenu de l’information apportée par la huppe engageât sa propre responsabilité sur le bien fondé, au risque de se faire égorger».Sourate 27 Versets 15-31. Tout prédestiné le Prophète «PSL» cité en référence. En sa qualité de communicateur hors norme. L’outil aiguisé à cette fonction lui a été octroyée par Dieu, Le Dispensateur de dons immenses. Le prophète Souleymane «PSL» en bénéficiât très largement. Sourate 35 SAD Verset 36 «Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait». Au juste l’intérêt que Souleymane «PSL» portât à la lettre est à multiples dimensions.

En effet cet Illustre prophète avait adressé une prière à Dieu le Créateur. S27V19. La nouvelle apportée par son disciple la Huppe lui a permis de matérialiser son vœu. Travailler sur le sentier de Dieu, Maitre de l’univers. Cette prière doit être formulée par tout musulman dès les quarante ans de sa vie accomplis. De nos jours à l’ère de la transformation digitale, Il est impératif de faire bon usage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour faire valoir ses compétences et ses idées prospectives. Les Tics sont au cœur pour un Sénégal émergent. En ligne de mire l’emploi des jeunes.

BASE DE REFERENCE : Transformation Numérique au Sénégal : Un projet de 3 millions $ pour améliorer l’efficacité d l’Observatoire Nationale du Numérique : Le secteur du numérique est en plein développement au Sénégal il est donc plus qu’important de « créer un environnement qui puisse entrainer de mieux apprécier l’état d’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication(Tic) ainsi que les principaux usages qu’en font les sénégalais. Dixit Mousa Fall. Source : 24 Heures n°1684 Mardi 6 Décembre 2022 page 4. https://www.presidence.sn/actualites/discours-de-son-excellence-monsieur-le-president-macky-sall-a-loccasion-de-linauguration-du-centre-numerique-de-services-atos-pour-lafrique-de-louest_226.Extraits de points saillants du discours.

Comme le savez, dans le processus de mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE), le numérique jouera un rôle important comme facteur essentiel de démultiplication des gains de productivité et d’amélioration … tous les secteurs de notre économie qui seront soumis à la transition numérique déjà en marche. Dès lors, notre économie numérique, principalement dominée par les services de télécommunications (qui portent plus de 90% de l’ensemble des revenus du secteur), devrait être, dans un avenir proche, une force de créativité et d’innovation, base d’une croissance plus forte et de services publics de qualité. Il convient, également, d’aider les jeunes entrepreneurs à faire face aux contraintes de création et de croissance de leurs entreprises. Il convient, également, d’aider les jeunes entrepreneurs à faire face aux contraintes de création et de croissance de leurs entreprises.

Mise à niveau : Les innovations technologiques majeures de l’écosystème numérique, ont engendré de nouveaux modèles d’affaires, des enjeux et problématiques tels que l’inclusion financière, la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et la promotion du savoir-faire et du contenu local. Extrait du discours du Directeur Général de l’ARTP Monsieur Abdoul Ly, à l’occasion de la 5éme édition du Forum National sur le Développement des Services à Valeur Ajoutée. Media : La pandémie de la désinformation. Source : Dakartimes n°1611 Vendredi 21 octobre 2022 page 1-4-5-6.

L’architecture du titre : Le numérique introduit plusieurs ruptures avec les méthodes d’antan de la politique de l’emploi des jeunes. Ces schémas classiques et désuets qui ont démontré leur inefficience. Au Sénégal est en quête d’émergence. Il y a des signes notoires et forts significatifs en plus d’un engouement des jeunes à exploiter et gagner sur le potentiel des NTIC. Dans cette option, l’idéal serait d’insérer ce potentiel dans la promotion et le développement des services innovants à forte valeur ajoutée. La convergence numérique agrège au fil des progrès technologiques la possibilité d’échanges numériques de données, textes, photos, sons et images animées. Les formes de l’expression professionnelles se multiplient, permettant à chacun de prendre la créativité et l’innovation en fonction de ses meilleures aptitudes et talents entrepreneuriales. Les réseaux électroniques connectent les jeunes au delà des frontières par de multiples objets communicants reliés entre eux par les ondes, les réseaux câblés ou téléphoniques. L’information est inclusive et touche les secteurs d’activités. La citoyenneté digitale se vit sous le regard du monde connecté. Les réseaux électroniques et les nouvelles cultures numériques ouvrent à contrario des possibilités inédites pour l’habitant connecté de la cité, de s’exprimer et d’interagir avec la sphère sociale, publique, politique et économique, environnementale.

Si les laboratoires d’informatiques ou télécommunications sont au cœur de l’essor des innovations technologiques, les échanges entre personnes sont un élément essentiel du développement des usages. Les applications majeures de l’ère numérique, telles que mail, web, Tchat, pair à pair, blogs…, ont été inventées et plébiscitées au sein de communautés d’usagers. La diffusion dans la société des outils numériques s’accompagne de l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles de communication. Les millions de sites du web deviennent une source et une niche d’emploi et une force d’insertion et de réinsertion. De nos jours les Tics sont au cœur de toute activité visant l’épanouissement de l’humain, et quelque soit son domaine de prédilection cette nouvelle technologie constitue un potentiel immense.

Elément d’appréciation : Dans un moment de débat professionnel, un blog, œuvre d’une personne, peut se hisser à un niveau supérieur, avec l’interactivité en plus. Des sites collectifs, media, le réseau d’information, se placent en alternative de témoignage à la recherche d’emploi et travail générateur de bien être. La diffusion rapide des informations à travers le pays permet l’organisation de mouvements d’opinion professionnelle sous forme de réseaux inédits. L’accès à l’information dans le secteur de l’emploi ouvre le débat et impose aux décideurs d’argumenter sur la teneur de l’offre et de la demande de service. La confrontation des idées mises en relief dans la lettre de motivation collée au poste accélère l’élaboration collective de propositions qui se pose en alternative. La participation digitale voire la philosophie numérique est une culture en émergence.

L’amplification des enjeux de l’emploi s’est incrustée au Sénégal. En vérité, sur cette question, il se pose un problème d’éclairage, d’information, de partage et d’appropriation opportune sur la manière dont les Tics contribuer positivement, de manière significative, au développement économique et social du Sénégal. Aux dires des experts en la matière : «Les effets de la valeur ajoutée des marchés de l’information, sur le plan macro-économique, le développement d’un secteur de l’information engendre des changements structurels dans l’économie entière. Ce développement influe sur le produit national brut et la situation de l’emploi, et suscite l’espoir d’une croissance économique générale».

La société de l’information se caractérise par la réorganisation de la société autour de la production, du traitement, de la diffusion et de la consommation intensive de l’information dans pratiquement toutes les activités humaines. Cette réorganisation fait nécessairement appel à des réseaux et services de technologies de l’information et de la communication. Quant à l’économie de l’information (parfois désignée « nouvelle économie » ou encore « net économie »), elle se définit comme étant une nouvelle structure économique mondiale dans laquelle la production de biens et services d’information est prédominante dans la création de richesses et d’emplois. Ces réalités renvoient aux concepts de société du savoir et d’économie du savoir. Ces deux dynamiques concomitantes sont portées par les TIC qui ont accéléré le passage à une société et une économie fondée sur l’immatériel.

Dans un tel contexte, les nouveaux facteurs de productivité et de compétitivité deviennent la créativité, le savoir, l’intelligence et l’expertise. L’on s’aperçoit donc que les enjeux de développement liés aux TIC sont réels pour peu qu’on sache les rechercher. Dès lors, une vision plus positive du rôle des TIC dans l’émergence du Sénégal peut s’apprécier à différents niveaux.

Repaire orthogonal : Au demeurant, la préoccupation majeure suite à une rencontre d’intérêt général à l’instar d’un discours solennel, doit être l’objet d’un doigté de suivi, hors du commun. Cette opportunité politico-managériale est de très grande importance pour la promotion des services technologiques à haute valeur ajoutée. Les effets escomptés, les retombés et/ou effets induits positionnent l’emploi des jeunes acteurs et bénéficiaires d’un Sénégal émergent. La création d’emplois bien rémunérés est la priorité principale motivation pour ces jeunes. Toutefois, cette majeure catégorie de la population aux bras vigoureux considèrent l’égalité ses citoyens devant la loi, la liberté d’entreprendre et d’expression comme les piliers pour permettre le saut vers le développement durable. Les tics aidant.

SERIGNE SALIOU FALL, Expert-Consultant.

Personne ressource de l’Association panafricaine reconnue sur le plan juridique sous l’intitulé : Jeunesse Nouvelle technologie de l’Information et de la Communication / Afrique « JNTIC ».