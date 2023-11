Serigne Saliou Fall sur le parrainage : « Le peuple du Sénégal est leurré »

Vote de la Loi sur le parrainage : Le peuple du Sénégal est à la fois leurré, abusé voire trompé puis dupé.

Source de motivation :

«Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité». Extrait du Saint Coran Sourate 2 Verset 42. Verset 283 «Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites».

Bases d’appui : Mémorandum de la Coalition Digitale Paix-Stabilité pour le Bon Devenir du Sénégal « CDPS-BDS» intitulé : «faussetés et hypocrisie liées au parrainage 2024 dans sa nouvelle conception sous trois formats».

Référence : «Le parrainage des élus est inéquitable et antidémocratique »Dr Aliou Camara. Candidat à l’élection présidentielle. Tribune N°4012 mardi 21 Novembre 2024. P 3.

Aminata Touré Raille les 3 Millions de Parrainages annoncés pour le Candidat Amadou Ba : «Des chiffres inventés de toute pièce…». 24 Heures n°1968 Lundi 27 Novembre 2023 P.6.

Dr Abdourahmane Diouf «Aujourd’hui vous pouvez être un excellent candidat avec un bon profil, vous avez le nombre de parrains requis, mais vous allez être sans doute vaincu dans l’ordre du tirage au sort qui relève du hasard…». 24 Heures n°1968 Lundi 27 Novembre 2023 P.7.

Avant-propos :

Le Parrainage, nonobstant son réajustement en format politique est aux antipodes du respect de la convention 108 et protocoles- Protection des données à caractère personnel. https://www.coe.int/fr/web/portal/28-january-data-protection-day.

Elément d’appréciation :

Le réajustement annoncé sur le principe du parrainage est décrié dans le fond et dans la forme par des voies autorisées. Le parrainage en tant que projet mère est invalide aux yeux des juristes de renommée internationale. Par ricochet, les dérivés et/ou sous projets adjacents sont de facto nuls. Les trois formats de parrainage proposés, sont imposés par une majorité de partisans au régime. Le changement est nécessaire pour la fin de la pauvreté du pays et son épanouissement. L’option du parrainage est frappée de nullité absolue. C’est l’avis de juriste assermenté. Le manque de clairvoyance et de sérénité dans le processus électoral de la présidentielle de 2024 sont les conséquences des errements constatés dans le parrainage. Les variables attachées aux déterminants de ces formats sont biaisées et sans valeur juridique. Le peuple est dans des états de nervosité par cette mascarade politique de la loi sur le parrainage. Le peuple a bien compris.

Le peuple a été, bluffé les députés non vigilants pour une chose qui concerne tout un peuple en quête d’un état de droit pour le bon devenir du Sénégal. Dans les faits au moment du vote de la loi du parrainage, les députés n’avaient point par devers eux le contenu des rubriques du nouveau format. Laquelle pièce est totalement différente de celle de 2019. D’ailleurs ces ajustement sont plus corsés rien que pour ne point installé une élection inclusive. Les juristes en droit parlementaire doivent nous éclairer. Pourquoi subir une loi dont les fondamentaux sont bâtis sur du faux. Et que le vote parlementaire est biaisé ? Doit-on laisser le peuple dans ce nuage obscur ? Des députés qui votent et défendent une loi dont ils ne détiennent point les tenants et les aboutissements.

Nullement l’explication des motifs n’a été portée au public. Le peuple ignorait les rubriques de la fiche du parrainage. Les députés ont préféré ignoré ce qui constituait la quintessence du vote de cette loi antidémocratique.

Teneur :

Dans les colonnes de beaucoup de journaux de la place même au niveau international ont relevé des opinions bien claires sur les contradictions revêtant le processus de mise en œuvre du parrainage. Des experts, analystes, juristes, politiciens avertis, observateurs sachant entièrement les questions et réponses auxquelles s’adressent les étapes du parrainage ont imbibé leur plume d’encre et dans un passé récent. Ce parterre intellectuel a démontré les faussetés et hypocrisies. Et de souligner l’Etat du Sénégal est signataire de ladite convention 108. Donc notre pays n’a point de souci s’agissant de passer les lois qui le lie à la communauté internationale. Tout est admis pourvu que cela rencontre le maitre en chef des lieux. Le non respect du jugement de la cour de la CDEAO rentre dans la mal gouvernance publique qui sévit atrocement le Sénégal.

Du constat désolant qui précède, il ya bien lieu de retenir ce qui suit. «Le parrainage plus qu’un filtre est un bouchon pour empêcher à des sénégalais (es) jouissant de toutes les facultés et qualités de présenter leur candidature comme Président de la République dès le 25 Février 2024. L’option pour les tenants de cette pensée politique est de reconduire la gabegie installée au Sénégal, au détriment des pans entiers de la population. Par contre la politique du népotisme en vigueur tient à cœur tous ceux qui se sont battus pour implanter le parrainage. Malgré le rejet de toute la population sensible à la bonne gouvernance et à la distribution équitable des ressources du Sénégal». C’est ce qui ressort dans les grandes lignes de l’étude précitée.

Point n’est nécessaire de revenir sur cette supercherie politique. Des esprits avertis ont classé le parrainage de bouchon et mesure de l’exclusivité de candidats potentiels. Une agression des valeurs démocratiques et non respect de l’Etat de Droit. Au bout du compte le parrainage es un marché de dupe. L’offre et la demande sont tracées dans des coordonnées cartésiennes tracées par les politiciens véreux. En ligne de mire les tenants du Pouvoir. C’est le constat d’expert sur cette supercherie de politique politicienne. Des voix autorisées et bien au courant des soubassements du parrainage ne cessent de décrier la formule. Aminata Touré au premier rang. Mimi vient récemment de faire des rectificatifs bien documentés sur le chiffre de 3 Millions de parrainages annoncés par le candidat Amadou Ba.

Cette entorse de diverses natures sévit fâcheusement les parties politiques, partie prenante d’une nouvelle tournure. La promesse d’une gouvernance vertueuse et sobre annoncée par l’actuel locataire du palais présidentiel n’a pas porté les fruits escomptés. La mal gouvernance dans toutes ses applications est le terrain d’exercice de nos gouvernants actuels.

Heureusement la nouvelle donne est la fin du régime dont les plaies sont encore béantes sur le dos du peuple appauvri et sans espoir de sortie de la crise permanente.

Portée:

Dans ce sillage le constat est amer. Un parterre composé d’expert de la place imbu de science politique de déclarer publiquement «Aucune disposition dans la loi ne permet de se prémunir contre les utilisations multiples de parrainage ayant déjà servi. Le parrain s’expose à une utilisation abusive de sa signature, c’est flagrant. Il y a une insécurité du justiciable de ses données à caractère personnel qui sont exposées». Dans le même ordre d’idée, le parrainage imposé par force, la mise en exercice ajoute de nouvelles contraintes. Des foulures aux antipodes d’une élection transparente régulière, inclusive rendent l’organisation des élections très compliquée sous ses trois formats. Lesquels sont fustigés par le peuple. Le chemin impose un nombre de signature donné en pourcentage d’électeurs, inscrits sur les fichiers nationaux ou départementaux et non en valeur absolue. Ce qui constitue encore un mal faire.

Le Sénégal s’interroge sur les bonnes méthodes et principes de mise en œuvre des étapes de la présidentielle 2024. Tous ont retenu l’idée majeure de la tenue d’élection démocratique, libre et transparente. La traduction doit être inclusive, sans heurt au profit du peuple. Les populations aspirent à des lendemains de paix dès le 25 Février 2024. C’est sans doute ce qui justifie le nouveau produit politique d’une majorité de l’opposition sous le sigle FITE, un mot combien revalorisant pour tout candidat opposant.

Serigne Saliou Fall

Candidat à la candidature Présidentielle 2024.

Dakar le 27 Novembre 2023.