Sextape : Ousmane Noël Dieng fait condamner trois personnes

L’affaire de la sextape de Ousmane Noël Dieng, le chef de cabinet du ministre Diène Farba Sarr, a été jugée hier, mardi, au niveau du tribunal des flagrants délits de Dakar. A en croire Source A, le juge a déclaré les trois accusés, Babacar Sow, Soda Guèye et Aïssatou Sow, coupables et les a condamnés à des peines d’un à six mois ferme.

La plus lourde peine est allée à Babacar Sow, qui fut le «chargé de la communication» de Ousmane Noël Dieng. Il a écopé de six mois de prison ferme. Il était jugé pour avoir envoyé les vidéos intimes de son ancien patron au ministre Diène Farba Sarr, au concerné lui-même et à son épouse.

En plus, le journal indique que Babacar Sow aurait menacé Ousmane Noël Dieng d’envoyer sa sextape à Adamo, très suivi sur les réseaux sociaux. Le mis en cause avoue avoir reçu les vidéos de Soda Guèye, qui a été condamnée à trois mois ferme. À la barre, cette dernière a confié avoir obtenu les images de son amie nommée Ndèye Ndack Sarr et les avoir transmises à Babacar Sow pour se venger de Ousmane Noël Dieng, qui lui proposait «une promotion canapé».

L’exploitation du téléphone de Babacar Sow par les enquêteurs confirmera qu’il a reçu la sextape de Soda Guèye. Mais ne s’arrêtant pas là, Babacar Sow avait contacté le journaliste Pape Alé Niang pour l’informer qu’il détenait des vidéos compromettantes contre Ousmane Noël Dieng.

Aïssatou Sow a pris un mois ferme. Le trio a été condamné à payer solidairement au plaignant la somme de 150 000 francs CFA en guise de dédommagement.