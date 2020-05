Seybani Sougou dénonce le mensonge du régime de Macky Sall

DECRET N°2020-964 : LA SPIRALE INFERNALE DU MENSONGE

« Le mensonge fait partie de l’ADN du régime de Macky Sall »

Dans une tribune célèbre publiée dans le journal français « Libération », le 11 décembre 2016, intitulée « Pourquoi les menteurs prennent le pouvoir », Laurence Hansen-Love, auteur de plusieurs essais de philosophie politique écrivait : « Mentir, ce n’est pas simplement dire ce qui est faux , ce qui ne peut pas toujours être établi ; c’est dire ce qui est faux en sachant que c’est faux, dans l’intention de tromper, afin d’en tirer un avantage ou un profit , à commencer, dans le cas de mensonges d’Etat, celui d’accéder au pouvoir ou de s’y maintenir ».

L’énorme scandale du décret n°2020-964 est la suite d’une longue série de mensonges d’Etat depuis l’accession « accidentelle » de Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, et dont la non réduction du mandat de 7 à 5 ans est le mensonge le plus spectaculaire.

Reprenons le fil des événements au sujet de l’histoire rocambolesque du décret n°2020-964 :

Le 14 mai 2020, la cellule de la Communication de la Présidence s’est fendue d’un communiqué laconique et totalement ridicule pour démentir l’existence du décret n°2020-964 instituant l’honorariat pour les anciens présidents du conseil économique, social, et environnemental

Dans son édition du 22 au 25 mai, le journal le Témoin révèle l’existence d’un numéro spécial (N°7307) publié au journal officiel du mercredi 29 avril 2020, dans lequel est inséré le décret n°2020-976 accordant à Mme Aminata Tall, le statut de Présidente honoraire du conseil économique, social et environnemental. C’est clair, net et précis.

Tout l’édifice du mensonge d’Etat s’effondre comme un château de cartes lorsque le journal officiel (n°7307) dans lequel est inséré le décret n°2020-976 est publié par de nombreux sites et diffusé sur tous les réseaux sociaux. L’estocade finale est portée au régime par le visa n°8 dudit décret, libellé comme suit :« Vu le décret n°2020-964 du 17 avril 2020, instituant l’honorariat pour les anciens présidents du conseil économique, social, et environnemental ». La messe est dite : il existe bel et bien un décret n°2020-976 publié au JO n°7307 qui vise le décret n°2020-964 instituant l’honorariat. Pris en flagrant délit de mensonge d’état, le régime de Macky est acculé dans ses derniers retranchements, empêtré dans une spirale infernale de mensonges sans fin. Acculés, Ils n’osent plus affirmer que le décret n°2020-964 n’existe pas. Ils disent désormais, la mine déconfite : oui, le décret n°2020-964 instituant l’honorariat existe, mais nous tenons à préciser que n’avons pas listé dans le décret, les avantages auxquelles Mme Aminata Tall aura droit. Une stratégie de défense ridicule qui vise à faire en sorte que le débat ne soit plus orienté sur le scandale lié à l’existence du décret n°2020-964, mais qu’il porte sur son contenu.

Dans une contribution du 15 mai 2020 (lire attentivement la page 2), intitulée « Publication des décrets au journal officiel : Méfions-nous des mensonges du régime », nous ne demandions pas à des saltimbanques de s’épancher dans la presse ou d’exhiber un supposé authentique décret n°2020-964 (fruit d’une imagination fertile). Nous demandions clairement au régime de préciser le numéro du journal officiel et la date de publication du décret n°2020-964, exigeant que le décret n°2020-964 publié au journal officiel soit mis à la disposition de tous les sénégalais. Nous ajoutions en substance que le seul moyen de prouver que le décret qui circule est un faux est de publier le décret n°2020-964 inséré au JO ; en précisant le numéro du journal officiel et la date de publication.

Si nous avons formulé de telles exigences, c’est parce que nous étions convaincus que s’ils étaient pris en flagrant délit de mensonge concernant le décret 2020-964 du 17 avril 2020, ils seraient capables de produire un vrai-faux, pour tenter d’étouffer le scandale lié à cette affaire.

En conclusion, seule une publication du décret n°2020-964, dans le journal officiel, intervenue à une date antérieure au JO N°7307 du mercredi 29 avril 2020, dans lequel est inséré le décret n°2020-976 dont le visa n°8, vise expressément le décret n°2020-964 du 17 avril 2020, instituant l’honorariat pour les anciens présidents du CESE permet de certifier que le document brandi par un zélé du régime est authentique. Or, il est établi que le décret n° 2020-976 accordant le statut de Président honoraire à Aminata TALL a été publié au JO N°7307 du 29 avril, alors que le décret n°2020-964 du 17 avril qu’il vise (visa n°8), n’a pas été publié au JO.

Le 14 mai 2020, le pôle de communication de la présidence avait démenti via un communiqué l’existence du décret n °2020-964 du 17 avril 2020. Il lui appartient désormais de prouver qu’il existe un authentique décret n°2020-964, dont la publication au journal officiel précède le décret n° 2020-976, le visant nommément (nous savons que cette publication n’existe pas).

Tout le reste n’est que littérature, falsification de document, faux et usage de FAUX.

Pour un régime englué dans une spirale infernale de mensonge, le mal est fait et la situation irrattrapable.

Le décret n°2020-964 brandi par un laudateur du clan Faye-Sall (qui n’est pas crédible) porte l’empreinte du mensonge. Ce décret un authentique Vrai-faux : Vrai, parce qu’il est signé par Macky Sall, et Faux parce qu’il a été créé à posteriori après que le décret n°2020-976 ait été révélé au public. Si ce décret était authentique, il serait publié le 14 mai 2020, en même temps que le démenti de la cellule de communication de la présidence. Nous sommes le 25 mai 2020, soit 11 jours après.

De 2012 à 2018, Macky Sall a pris des centaines de décrets dans l’indifférence totale. Désormais une vigilance citoyenne est de rigueur (chaque décret sera scruté à la loupe, son authenticité et sa légalité vérifiées).

Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr