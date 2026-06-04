Seydi Gassama : « Il n’y a pas de tension politique au Sénégal »

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal a livré son analyse de la situation politique du pays. Dans une déclaration sur le réseau social Facebook, Seydi Gassama prend le contre-pied du discours ambiant.

« Il n’y a pas de tension politique au Sénégal. Il y a une tension artificielle entretenue par les mêmes personnes qui dans la classe politique, la société civile et les médias ont théorisé la dualité au sommet de l’État et souhaité la séparation entre le Président de la République et le Premier ministre », a-t-il déclaré.

Selon le militant des droits humains, le pays est stable malgré les débats animés. « La paix règne partout au Sénégal. Le gouvernement gouverne et les Sénégalais vaquent à leurs occupations », a-t-il martelé.

Il a aussi rappelé la solidité du cadre institutionnel sénégalais. « Les institutions sénégalaises ont montré, en maintes occasions, leur résilience et leur capacité à absorber les chocs nés des différends entre acteurs politiques », conclut-t-il