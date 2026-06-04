Sindiely Wade : « Que l’héritage de mon père inspire l’avenir du Sénégal »

Au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose, ce jeudi 4 juin, le Sénégal a célébré avec solennité le centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade. Sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, la cérémonie a été marquée par l’émotion et les paroles fortes de Sindiely Wade, fille du patriarche, qui a appelé à faire vivre l’héritage de son père comme une boussole pour les générations futures.

Dans sa déclaration, Sindiely Wade a rappelé la passion de son père pour son pays et son attachement aux autres. « Que l’héritage du président Abdoulaye Wade continue d’inspirer celles et ceux qui croient en l’avenir de notre pays. Que le plus bel hommage soit de servir le pays dans l’unité, la dignité et le travail », a-t-elle lancé devant une assistance émue.

Elle a souligné que cette célébration dépasse la simple courtoisie protocolaire, traduisant la maturité démocratique du Sénégal et sa capacité à honorer ceux qui ont marqué son histoire. Sindiely Wade a rappelé les leçons de vie transmises par son père : l’effort comme condition de toute réussite durable, la constance dans la défense des convictions, et le service de la communauté comme mission noble et universelle.