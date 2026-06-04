Congrès national de PASTEF : le parti appelle à une mobilisation massive

À quelques jours de la tenue de son premier Congrès national, PASTEF – Les Patriotes a lancé un appel à une mobilisation exceptionnelle de ses militants et sympathisants au Sénégal comme dans la diaspora.

Dans un communiqué publié par son Secrétariat national à la communication, le parti précise que la journée du samedi 6 juin 2026 sera exclusivement consacrée aux travaux statutaires du Congrès et réservée aux délégués ainsi qu’aux observateurs accrédités, conformément aux textes internes de la formation politique.

Selon PASTEF, cette rencontre historique permettra notamment d’examiner plusieurs résolutions et textes d’orientation juridique, mais aussi de procéder à l’élection du président du parti. Ces travaux doivent définir les grandes orientations politiques et organisationnelles de la formation pour les années à venir.

Afin d’associer la base militante à cet événement majeur, le parti au pouvoir annonce l’organisation d’un grand rassemblement populaire le dimanche 7 juin 2026 à Dakar Arena, à Diamniadio.

Cette manifestation se veut un moment de célébration du premier Congrès national de PASTEF, mais également une occasion de présenter aux militants les principales décisions et orientations adoptées lors des travaux de la veille.

Dans son message, le parti réaffirme sa volonté de poursuivre son combat pour « la souveraineté et la transformation » du Sénégal, tout en invitant les Patriotes à démontrer leur engagement à travers une forte mobilisation.

Comme lors de ses précédents rassemblements, PASTEF demande aux participants de se munir du drapeau national sénégalais, présenté comme le symbole de l’attachement du mouvement à la nation et à ses valeurs.