Crise au Parti socialiste : Les initiateurs du manifeste « Dundal PS » appellent à une refondation profonde

La crise interne qui secoue le Parti socialiste (PS) sénégalais franchit une nouvelle étape. Face à la presse ce mercredi à Dakar, les initiateurs du manifeste « Dundal PS – Faire revivre le Parti socialiste » ont dressé un réquisitoire sévère contre la direction actuelle du parti, qu’ils accusent de s’éloigner des principes démocratiques et de compromettre les chances de redressement de cette formation historique.

Lancé le 28 janvier dernier, le manifeste « Dundal PS » se veut un appel à la renaissance du Parti socialiste. Selon ses promoteurs, le texte a suscité une forte adhésion auprès des militants, sympathisants et responsables du parti, aussi bien au Sénégal qu’au sein de la diaspora. Ils y voient la preuve d’une volonté réelle de changement et d’un profond désir de redonner vie à une formation politique qui traverse, selon eux, une crise sans précédent.

Les signataires du manifeste affirment avoir privilégié, dès le départ, une démarche institutionnelle et respectueuse des instances du parti. Cependant, ils dénoncent la gestion des travaux de la commission dite de relance, mise en place par la direction du PS.

Selon eux, lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) du 5 février 2026, ils avaient demandé à consulter le rapport complet de cette commission avant tout débat ou validation. Une requête restée sans suite. Ils accusent la direction d’avoir tenté de faire adopter des conclusions sans rendre public le document intégral, provoquant un profond désaccord au sein du SEN.

Les initiateurs de « Dundal PS » rappellent qu’une concertation entre les différentes parties avait été décidée par le SEN, mais qu’elle n’aurait jamais été organisée. Ils évoquent au contraire une volonté de passage en force et un refus d’appliquer les décisions prises par les instances du parti.

Au-delà de ce différend, les auteurs du manifeste dénoncent ce qu’ils qualifient de « dérive organisée » au sommet du Parti socialiste.

Ils accusent la Secrétaire générale de présider des réunions restreintes, tenues d’abord à son domicile puis au siège du parti, sans la participation de certains responsables régulièrement désignés. Selon eux, ces rencontres ne reposeraient sur aucune base statutaire et contribueraient à marginaliser les structures officielles du PS.

« Une faction entend s’arroger seule la direction effective du parti », ont-ils déclaré, estimant que cette démarche menace directement l’unité et la cohésion de la formation politique.

Les initiateurs du manifeste contestent également la convocation d’une « assemblée générale » dont les participants seraient, selon eux, choisis de manière sélective. Ils appellent les militants socialistes à y prendre part massivement afin de faire entendre leur voix.

Pour les responsables de « Dundal PS », les difficultés du Parti socialiste dépassent largement les querelles internes.

Ils estiment que le PS souffre aujourd’hui d’une perte d’influence dans le débat public, d’un affaiblissement de sa présence sur le terrain et d’un éloignement progressif des préoccupations des Sénégalais, notamment celles de la jeunesse, des femmes, des territoires et de la diaspora. « Le principal danger n’est pas la critique ou la parole libre, mais le refus de reconnaître le déclin », soutiennent-ils.

Selon eux, le Sénégal a profondément changé et le Parti socialiste doit impérativement adapter son discours, ses méthodes et son organisation pour retrouver sa place dans le paysage politique national.

Les initiateurs de « Dundal PS » insistent sur la nécessité d’une refondation qu’ils jugent incontournable. Pour eux, il ne s’agit pas d’un simple réaménagement organisationnel mais d’une transformation profonde du parti.

Cette refondation devrait, selon leur vision, remettre les militants au centre des décisions, restaurer la démocratie interne, moderniser les structures du parti et ouvrir davantage d’espace aux jeunes, aux femmes et à la diaspora.

Tout en revendiquant leur attachement à l’héritage de Léopold Sédar Senghor, d’Abdou Diouf et d’Ousmane Tanor Dieng, ils plaident pour un Parti socialiste tourné vers l’avenir, capable de répondre aux nouvelles attentes de la société sénégalaise.

Afin de porter ce message sur le terrain, les promoteurs du manifeste ont annoncé le lancement d’une vaste série de rencontres à travers le pays et au sein de la diaspora. Cette tournée vise, selon eux, à écouter les militants à la base, recueillir leurs préoccupations et les associer à une dynamique de reconstruction du parti.

« La reconquête ne se décrète pas du sommet. Elle se construit dans les territoires et dans la proximité avec les militants », ont-ils affirmé.

Malgré la fermeté de leurs critiques, les initiateurs de « Dundal PS » se disent toujours ouverts à un dialogue sincère et inclusif. Ils conditionnent toutefois toute discussion à la reconnaissance de la crise actuelle, au respect des textes du parti et à une véritable volonté de réforme.

À travers cette sortie médiatique, le courant « Dundal PS » entend ainsi se positionner comme le principal porte-voix d’une frange de militants réclamant une refondation profonde du Parti socialiste, dans un contexte où l’avenir de cette formation historique apparaît plus que jamais au cœur des débats politiques sénégalais.