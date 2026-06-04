Décès de Mame Diarra Da Sylva : La presse sénégalaise en deuil

La famille de la presse sénégalaise est une nouvelle fois frappée par le deuil. La journaliste Mame Diarra Da Sylva, figure de Sud Fm et pionnière de la Convention des Jeunes Reporters, s’est éteinte après un long combat contre la maladie.

Connue pour sa ténacité et son courage, elle a mené une bataille acharnée avant de rendre les armes. Ses proches et collègues se souviennent d’une femme passionnée par son métier, dotée d’un humour déconcertant et d’une énergie communicative.

Mame Diarra Da Sylva a marqué ses pairs par son engagement et son amour du journalisme. Elle faisait partie des amazones qui, dès les débuts, ont contribué à donner une voix forte à la jeunesse reporter au Sénégal.

La nouvelle de sa disparition plonge ses confrères et consœurs dans une profonde tristesse. Son départ laisse un vide immense, mais son héritage professionnel et humain restera gravé dans la mémoire collective.

La rédaction de Xibaaru présente ses condoléances à toute sa famille.