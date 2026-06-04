Le FDR exige l’exclusion d’Ousmane Sonko de l’Assemblée nationale

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) hausse le ton dans le dossier du retour d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale. Dans une déclaration rendue publique mercredi, la coalition d’opposition estime que le Premier ministre démis de ses fonctions ne peut légalement siéger comme député et réclame son exclusion immédiate de l’hémicycle.

Le FDR affirme se réjouir de la mobilisation des « forces vives de la nation » contre ce qu’il qualifie de « tentative de coup d’État parlementaire » orchestrée par le parti PASTEF. Selon la coalition, une déclaration signée le 24 mai dernier par 147 partis et mouvements politiques a déjà marqué une opposition ferme à cette démarche.

L’organisation salue également l’initiative des députés de l’opposition qui ont saisi le Conseil constitutionnel afin de contester la légalité du retour d’Ousmane Sonko au Parlement.

Pour le FDR, le débat dépasse largement le cas personnel du leader de PASTEF. Il s’agit, selon ses responsables, d’un combat visant à préserver la démocratie, l’État de droit et la stabilité des institutions sénégalaises.

Au cœur de son argumentaire, la coalition invoque l’article LO172 du Code électoral. Selon son interprétation, tout ministre élu député perd définitivement son mandat parlementaire s’il choisit de demeurer au gouvernement au-delà d’un délai de huit jours.

Le FDR estime que la majorité parlementaire a tenté de contourner cette disposition en modifiant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Une démarche que la coalition juge contraire à la Constitution, notamment à son article 54, qui encadre les conditions de retour d’un ancien député devenu membre du gouvernement.

« Pour atteindre son objectif, PASTEF a foulé du pied à la fois la Constitution, le Code électoral et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale », accuse le FDR dans son communiqué.

La coalition considère par ailleurs que les nouvelles dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sont juridiquement fragiles et incompatibles avec l’architecture du droit électoral sénégalais, notamment en ce qui concerne le statut des suppléants.

Face à ce qu’elle qualifie de « profanation programmée des institutions », l’organisation appelle à l’annulation de l’acte ayant permis le retour d’Ousmane Sonko au Parlement. Elle insiste sur le fait que le leader de PASTEF « ne saurait être député » dans les conditions actuelles.

Le FDR rejette également les déclarations d’Ousmane Sonko qui aurait associé la saisine du Conseil constitutionnel à une prétendue volonté du président de la République de l’écarter du jeu politique. Pour la coalition, le recours engagé par l’opposition relève exclusivement du respect de la légalité constitutionnelle.

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République appelle les acteurs politiques, les organisations citoyennes et l’ensemble des forces vives du pays à s’unir autour d’un plan d’action destiné à empêcher toute violation des lois de la République.

« La Constitution du Sénégal et ses lois doivent être respectées. Il n’y a pas d’autre voie pour sauvegarder notre vivre-ensemble dans la paix et la sécurité », conclut la Conférence des leaders du FDR.