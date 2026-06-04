Bassirou Diomaye Faye : « Abdoulaye Wade appartient désormais au patrimoine de la nation »  

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé jeudi à Dakar les festivités marquant le centenaire de l’ancien chef de l’État, Abdoulaye Wade. Dans un discours empreint de solennité, il a affirmé que le troisième président du Sénégal (2000-2012) ne se limite plus à son parti, le PDS, mais incarne désormais un héritage national.

« Wade n’appartient plus au PDS seul, ni à ceux qui l’ont aimé, ni même à ceux qui l’ont combattu. Il appartient au patrimoine de la nation », a déclaré le chef de l’État devant un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, religieuses et coutumières, ainsi que Sindiély Wade, fille de l’ancien président.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur les vertus qui ont façonné la vie de Me Wade, invitant la jeunesse à s’en inspirer. « Ce ne sont pas des qualités à admirer dans le passé, mais des leçons pour notre temps », a-t-il souligné, rappelant que l’ancien président avait toujours refusé le « misérabilisme » et défendu l’idée que la pauvreté des moyens ne devait jamais limiter la grandeur des ambitions.

Le président Faye a également mis en avant la patience, le respect de l’adversaire et le sens de la nation qui caractérisaient Abdoulaye Wade. « Jamais il n’a admis qu’un peuple pauvre soit condamné à penser étroitement. Là où d’autres voyaient des dépenses, il voyait des semailles », a-t-il témoigné.

Revenant sur les décennies de combat politique de Wade, le chef de l’État a salué un homme « de pouvoir, mais jamais prisonnier du pouvoir », capable de pardonner malgré les épreuves. « On apprend de lui qu’on peut tenir bon sans se durcir, et continuer d’aimer profondément un pays qui parfois vous éprouve », a-t-il ajouté.

Pour Bassirou Diomaye Faye, Abdoulaye Wade demeure un homme de combat, sans rancune, dont la vie centenaire illustre la conviction qu’« aucune œuvre grande ne se bâtit sans une foi plus grande qu’elle-même ».