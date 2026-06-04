Diomaye : « La fidélité au parti ne doit jamais sacrifier la primauté de la patrie »  

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce jeudi à Dakar, la cérémonie officielle du centenaire de l’ancien chef d’État Abdoulaye Wade. Dans un contexte politique tendu, marqué par les critiques répétées du parti Pastef qui l’accuse d’avoir « trahi » l’idéal de son accession au pouvoir, le chef de l’État a profité de l’occasion pour adresser des messages implicites à ses adversaires, sans les nommer.

Évoquant l’héritage du « Pape du Sopi », Diomaye Faye a rappelé que Wade avait montré au Sénégal que les responsables politiques pouvaient « s’opposer sans se déchirer ». « On peut s’opposer sans se déchirer et se succéder sans se détruire (…) l’adversaire d’aujourd’hui n’est pas un ennemi. C’est un compatriote avec lequel il faudra continuer d’habiter en paix dans la même maison-Sénégal », a-t-il déclaré.

Le président a également salué son prédécesseur comme « un homme de combat, jamais de rancune et jamais prisonnier du pouvoir ». Ces propos interviennent au lendemain de la formation d’un nouveau gouvernement, marqué par le refus du Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale, d’y participer en raison de « désaccords profonds ». Sans citer explicitement cette crise, Diomaye Faye a insisté sur la valeur de la patience : « La patience est une forme de courage. Il est plus difficile d’attendre sans faiblir que de céder à l’emportement d’un jour ».

Dans ce qui ressemble à un tacle adressé à ses anciens camarades de parti, le président a affirmé que « la fidélité à son parti » ne devait pas « sacrifier la primauté de la patrie ». Une déclaration qui rejoint la position des ministres issus du camp présidentiel ayant choisi de rester au gouvernement malgré les tensions avec Pastef.