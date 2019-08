Le vrai débat devait rester la spoliation du pétrole et du gaz sénégalais afin de mettre la pression sur les dirigeants actuels. Malheureusement le peuple, à travers le mouvement Aarli ñu bokk, est tombé dans le piège ou la stratégie de diversion du camp présidentiel qui a consisté à l’arrestation des leaders du mouvement. Les politiques ainsi que leurs partis ont failli à leur mission qui devait être, sur ce coup, la renégociation ou l’annulation des contrats léonins. Pour illustration, un parti tel que le PDS, au lieu de défendre le peuple contre cette spoliation des ressources, s’est permis une réorganisation dans laquelle Karim Wade est l’alpha et l’oméga. Macky a finalement pu noyer le poisson et Aliou Sall est finalement sorti indemne de ce scandale. Seydina Seck nous propose une analyse globale et multiforme de la question.

Naniou ko wakh : Aliou Sall doit être jugé pour Abus de position dominante et détournement…Par Seydina Seck de Senegalactu.com