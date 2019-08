Seydou Guèye : « Le Sénégal a fait de gros progrès pour la sécurité »

Seydou Guèye s’est prononcé sur les questions sécuritaires du pays, selon lui, ministre-conseiller chargé de la communication du président de la République, l’Etat du Sénégal a fait des progrès importants, non seulement dans les équipements, mais dans l’armement moral des hommes pour la sécurité de sa population.

« La sécurité est une fonction régalienne de l’Etat «, déclare Seydou Guèye, ce jeudi, sur les ondes de la Rfm. Répondant aux imams qui dénoncent la corruption qui gangrène la société, notamment l’administration sénégalaise, il soutient que les imams sont dans leur rôle. » Je dois même les féliciter parce que leurs messages sont compris et acceptés », poursuit-il.

L’imam Mouhamed Ndiaye de la mosquée Rawane de Mermoz qui a dirigé la prière de la fête de la Tabaski avait dénoncé la corruption viciée dans tous les secteurs de l’administration. » L’administration sénégalaise est gangrenée et métastasée par la corruption «, avait-il déclaré lors de son serment.

Par rapport à l’homosexualité, les imams du Sénégal ont haussé le ton lors de la Tabaski. Selon plusieurs d’entre eux, les partisans de l’homosexualité font tout pour que leur vœu se réalise, mais ils n’auront pas gain de cause au Sénégal et feraient mieux de retourner dans leur trou.