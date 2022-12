Si j’étais Pape Alé Niang…(Par Abdou Diouf Junior)

Tout le monde aurait attendu ce live. J’aurais expliqué que ma santé s’est détériorée en prison, que je ne me suis pas tu, mais c’est plutôt parce qu’ils m’ont moralement et physiquement atteint au plus profond de mon âme, de mon esprit et de mon corps, que c’était leur but… mais qu’avec le soutien de la famille, des amis, de la presse entière et des sympathisants, Allah m’a donné la force de résister et de survivre à cette épreuve qui visait à me réduire au silence.