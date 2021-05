Sibassor : Un accident fait 3 morts et 7 blessés

Les routes sénégalaises continuent de faire des morts. Un tragique accident s’est produit ce mercredi matin, vers 06 heures, à l’entrée de la commune de Sibassor, département de Kaolack). Le bilan provisoire est lourd : 3 morts et 7 blessés

Il s’agit d’une collision entre un taxi en partance pour Kaolack, un véhicule particulier (immatriculé AA 287 BE) et une charrette. Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Kaolack par les sapeurs-pompiers. Et les corps sans vie à la morgue de ladite structure sanitaire.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.