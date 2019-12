Sokhna Dieng Mbacké : « la criminalisation du viol ne résoudra pas le probléme»

C’est parti pour le marathon de la loi criminalisant le viol au Sénégal. Les parlementaires sont d’avis divers sur la question. Pour Sokhna Dieng Mbacké ce n’est pas la criminalisation qui va résoudre le problème mais plutôt « Le mea culpa national »

« Criminaliser, durcir les peines, c’est bien, (…) mais ce n’est pas tout », dit-t-elle, invitant à « agir en amont et à priori pour la protection sociale des femmes et des enfants. Les chiffres sont effarants et font froid au dos. »

Poursuivant, la parlementaire ajoute : « Un célèbre psychologue disait que la société sénégalaise est malade. (…) Cela va dans le sens du mea culpa national dont parlait mon précédent collègue. Que faire de tous ces détraqués sexuels qui violent même les bébés ? Ces êtres peuvent-ils être considérés comme des humains ? J’en doute. »

Avant de prévenir : « La criminalisation ne résoudra pas tous les problèmes. (…) Plus on criminalise, plus les gens sont enclins à faire (ces actes) », citant en exemple la loi sur le vol de bétails alors que le fléau subsiste.

Dans ses recommandations, elle demande de sensibiliser l’Ordre des avocats dans la défense des détraqués sexuels.