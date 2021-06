Son ex la tue et tente de bruler vifs ses enfants

L’ex compagnon et son complice tuent Cécilia, 33 ans, et son voisin puis ils enferment les 3 enfants avant de mettre le feu

Il était 2H00 du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, quand les pompiers sont intervenus pour l’incendie d’une maison à Nexon, en Haute-Vienne.

Les trois enfants, âgés de 5, 7 et 12 ans, s’étaient réfugiés sur le balcon du 1er étage et criaient « au secours ». Avec une échelle, les secours les ont délivrés et les ont mis en sécurité.

Après avoir maîtrisé le sinistre, ils ont découvert au rez-de-chaussée deux cadavres.

Il s’agit de Cécilia Peroux, la mère des enfants âgée de 33 ans, et de son voisin Pierrick Berthier, âgé d’une vingtaine d’années.

Abdelkader B., l’ex compagnon de Cécilia âgé de 25 ans, et David M., ont été interpellés mercredi.

Ils sont soupçonnés d’avoir tué les deux adultes à l’arme blanche, puis d’avoir enfermé les enfants dans une chambre à l’étage de la maison, d’avoir démonté la poignée pour qu’ils ne puissent pas sortir, et d’avoir mis le feu au rez-de-chaussée.

« La qualité de la réaction et le sang-froid de l’aînée ont permis aux enfants de survivre jusqu’à l’arrivée des pompiers, qui ont pu les secourir alors qu’ils étaient bloqués par les flammes au premier étage » a expliqué le procureur.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Cécilia avait peur de son ex-compagnon et avait sollicité la présence de son voisin pour le protéger.

Les deux hommes suspectés d’avoir tué la femme et son voisin, déjà condamnés par le passé pour des délits graves, ont été mis en examen pour « meurtre sur conjoint, meurtre accompagné d’un autre crime et tentatives de meurtres sur mineur de 15 ans » et placés en détention provisoire vendredi.