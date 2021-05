Sonko à Bignona ce samedi pour…les victimes de mars

Depuis les événements de Mars dernier qui ont coûté la vie à plus d’une dizaine de jeunes dont quatre dans le département de Bignona, Ousmane Sonko n’est pas venu dans le sud, en tout cas pas publiquement. Mais le leader du PASTEF (patriotes pour le travail, l’éthique et la fraternité), était en train de préparer un événement plus grand que ce que l’on attendait.

En effet, une journée de prière est organisée ce samedi pour rendre hommages aux victimes et prier pour le repos de leur âme. Ousmane Sonko ne sera pas seul car, selon certaines sources, il sera accompagné par le M2D (mouvement pour la défense de la démocratie)

Nous y reviendrons

L. Badiane Journaliste