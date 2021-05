Touba : Le message poignant du Khalife général des Mourides à Macky Sall

On en sait un peu plus de ce qui est sorti de la rencontre entre le président Macky Sall et le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le guide religieux s’est prononcé sur la façon de faire du président Macky Sall « Ce qui me façonne le plus dans vos actions, ce sont vos nombreuses œuvres sociales. Vous le faites au quotidien avec désintéressement, vous n’imaginez pas ce qu’en retour, vous percevez comme récompense. Je vous exhorte à ne jamais vous écarter de cette voie. Restez sur cette voie, les actions que vous posez sont des actions bénies par Dieu et son Prophète ».

Poussant son propos plus loin, Serigne Mountakha d’ajouter :

« Vous pouvez compter sur mes prières pour que vous puissiez réaliser votre rêve à la tête du pays et même au-delà, soyez rassuré. Je vous renouvelle mes infinis remerciements pour tous les efforts inlassablement consentis pour Touba, pour Serigne Touba, pour les talibés, pour les populations de manière générale ».

C’est un président très touché par les mots du Khalife général qui est retourné à Dakar plus que rassuré et motivé par les prières et les recommandations du Saint Homme.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn