Sonko dévoile la nouvelle stratégie de lutte de Yewwi Askan Wi

Une forme de lutte certes rare au Sénégal, mais qui, selon Ousmane Sonko, pourrait être utilisée pour dire non à la tyrannie de Macky Sall. Le leader de Pastef, à l’occasion de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi, a invité ceux qui ne peuvent pas honorer de leur présence les manifestations populaires, d’user de la désobéissance civile qui consiste à prendre 5 mn pour faire des klaxons ou encore un concert de casseroles et faire du bruit dans le but de montrer son désaccord avec le régime de Macky Sall le mercredi.

Mais Yewwi ne se limitera pas uniquement à cette stratégie. Ousmane Sonko et Cie comptent tenir une nouvelle manifestation. Et cette fois-ci, le patriote en chef insiste sur sa détermination à être présent. « Nous lançons un appel à tous les citoyens à la manifestation du 29 juin 2022. Moi qui vous parle, ce jour là, il n’y aura que deux alternatives : soit je sors manifester, soit on m’amène… », dit-il.

Cette décision, selon Ousmane Sonko, est non négociable et il est prêt pour faire face à Macky Sall et « ceux qui exécutent ses ordres ». « Nous considérons que nous ne pouvons plus laisser faire Macky Sall. Cela ne peut plus prospérer. Ce 29 juin, nous rassurons toutes les populations de notre détermination à tenir notre mobilisation » prévient le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.