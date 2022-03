Sonko et son passeport Diplo…un scandale aux affaires étrangères

Les Affaires étrangères roulent-ils pour Sonko ? Sonko en contrôle judiciaire, a brandi un passeprot diplomatique délivré il y a 4 mois par le ministère des Affaires Etrangères…

Si le Président Macky Sall ne fait pas attention aux personnes qui l’entourent, il sera surpris par une chute douloureuse. Esseulé avec des ministres catastrophiques, il doit gérer le pays et assurer la survie de son parti. Au moment où il s’attèle à cette tâche, des brebis galeuses manigancent sur son dos. L’entretien, sans détour que Ousmane Sonko a accordé à une partie de la presse nationale, le vendredi dernier, prouve qu’au sein de la majorité il y a des personnes qui font tout pour pourrir son magistère.

Plus de deux heures d’entretien avec cinq journalistes ont permis au leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de rebondir sur l’actualité après un long silence. Un des effets « positifs » de la dernière sortie d’Adji Sarr à travers différents médias occidentaux. Elle aura réussi à faire sortir le nouveau maire de Ziguinchor de son fauteuil confortable. Comme à ses habitudes, Ousmane Sonko n’a pas ménagé Macky Sall et son gouvernement. Il est même allé jusqu’à démontrer qu’il est intouchable.

Face avec la presse, Ousmane Sonko, sous contrôle judiciaire, a brandi un passeport diplomatique qui aurait été renouvelé, selon lui, par le ministère des affaires étrangères de la République du Sénégal, il y a quatre mois alors qu’il est sous contrôle judiciaire et interdit de sortir du territoire national, son passeport ordinaire étant confisqué par le Doyen des juges suite aux accusations de viols auxquelles il fait face. Une déclaration qui en dit long sur le flou qui entoure ce dossier qui a déjà coûté la vie à treize (13) jeunes.

Sonko expose les comploteurs contre Macky au sein du gouvernement

Les autorités administratives doivent fournir des explications claires de l’effectivité ou non de cette déclaration de Sonko. Aissata Tall Sall et ses services doivent impérativement éclairer les sénégalais sur cette affaire. Mais cela prouve une chose que Xibaaru a toujours affirmée, l’entourage de Macky est son principal problème. Et le ministère des affaires étrangères semble être le terreau des scandales. Cette révélation de Sonko enfonce plus Macky considéré comme un comploteur dans cette affaire de viol.

Mais s’il y a complot c’est bien au sein du gouvernement que ça se passe et c’est contre le locataire du Palais. A écouter le patriote en chef, on se rend compte que cet homme est plus informé qu’il ne le paraît. Sonko détient des informations qui ne sont pas données à tout le monde de connaître. Et s’il en est ainsi, c’est parce qu’il a, forcément, des personnes qui le renseignent de l’intérieur. Au début de l’affaire « Sweet Beauty », il connaissait déjà le contenu des PV d’enquête alors qu’ils n’étaient pas encore publiés dans la presse.

Alors si réellement les services du ministère des affaires étrangères ont signé ce passeport, il est alors clair qu’il y a parmi eux, certains qui roulent pour Sonko. Mais du côté de la justice aussi, on ne dit pas toute la vérité sur cette affaire. Sinon Sonko n’aurait pas eu l’audace de tenir son discours du vendredi. Mais quoiqu’il en soit, les principaux perdants sont la victime présumée et les jeunes qui ont y ont laissé la vie.

Ousmane Sonko joue aux échecs avec Macky Sall. Plus le gouvernement va faire tarder ce dossier judiciaire, plus Sonko aura de la puissance et de l’audace pour s’attaquer au pouvoir. Avec l’aide qu’il reçoit, il devient un danger permanent pour le locataire du Palais. Ses partisans encagoulés au sein du gouvernement doivent être démasqués sinon le leader du pastef aura toujours une longueur d’avance sur le président de la république et « ses » forces de défense et de sécurité…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru