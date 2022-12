Sonko perdu dans son propre jeu…entre l’opposition et Macky Sall

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est secoué ces derniers jours. Ce parti qui a nourri beaucoup d’espoir, doit faire face à l’affaire de viol qui éclabousse son leader Ousmane Sonko. Mais aussi il doit faire face à des adversaires prêts à tout pour les éjecter de la course pour 2024. Malgré tout, Pastef semble tenir. Mais ce qui se passe à l’Assemblée prouve que le parti de Sonko n’est qu’un tonneau vide qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. A ce rythme, le maire de Ziguinchor ne verra même pas la couleur du fauteuil présidentiel…

S’il y’a un parti qui a surpris tout le monde, c’est bien Pastef. En un laps de temps, il est devenu le plus grand cauchemar de Macky et son projet de réduction de l’opposition à sa plus simple expression. Les positions de Ousmane Sonko l’ont même hissé à la tête de l’opposition. Aucune décision n’était prise sans que le « chef » ne soit consulté. Ce qui donnait à Sonko, un air de supériorité. Mais depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, Sonko est en chute libre. Alors il tente un dernier coup pour se remettre en selle.

C’est sur ces entrefaites que Sonko a décidé de s’associer avec les éléments du système. Le maire de Ziguinchor pensait ainsi tirer profit de ces alliances. Mais la réalité de la politique en a décidé autrement. Ousmane Sonko ne tire pas profit de son compagnonnage avec les gens de Yewwi Askan Wi ou Wallu Sénégal. Au contraire, ce sont ses amis de circonstances qui se refassent une santé sur son dos. Khalifa Sall, noyé par Macky Sall, est revenu au devant de la scène grâce au PROS (Président Ousmane Sonko).

Si l’ancien maire de Dakar peut se vanter d’être candidat pour 2024, il le doit en partie à Ousmane Sonko. Le Parti Démocratique Sénégal, à travers la coalition Wallu, a retrouvé son groupe parlementaire au sein de l’Assemblée. S’il en est ainsi, c’est parce que le parti de Wade à accepter de faire front commun avec l’homme qui voulait fusiller leur leader. Aux législatives, leur inter-coalition a fait tomber la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar. Mais depuis qu’ils sont à l’Assemblée, les libéraux prennent des chemins opposés à ceux de leurs anciens camarades de guerre.

Lors du vote de la motion de censure, introduite par les éléments de Sonko, les députés du groupe parlementaire liberté et démocratie (Wallu) ont refusé de voter la motion. Mamadou Lamine Thiam et Cie n’ont pas été contents de la manière dont Yewwi a procédé. Et pourtant, c’est grâce à Yewwi qu’ils ont pu avoir un tel groupe parlementaire. Mais là encore, c’est Ousmane Sonko qui s’est fait berner. Le maire de Ziguinchor ne faisait que convoiter le soutien venant des libéraux. Mais ces derniers (libéraux) sont trop occupés par le retour de Karim Wade.

Ce qui se passe actuellement sur le terrain politique prouve que Sonko est pris dans son propre piège. Sonko a battu campagne pour Yewwi, ce qui n’a pas empêché que des leaders de cette coalition aient accepté de s’opposer à lui en 2024. Le PROS a accepté de faire front commun avec Karim pour le vote des libéraux, mais ces derniers n’ont pas hésité à le lâcher lors du vote d’une petite motion de censure. Pastef est le principal atout dans leur combat contre Macky Sall.

En effet, c’est l’armée virtuelle de Sonko qui pilote toutes les opérations pour trouver des fonds. Principalement, elle lance des cagnottes qui peuvent atteindre des millions en quelques jours. Et c’est Pastef aussi qui se chargeait de la mobilisation. Sur les réseaux sociaux, le parti a mis un véritable système qui permet de faire passer tous les messages importants en un temps record. Pourtant cette stratégie politique ne profite pas à Sonko.

Ce qui ne fait que prouver qu’il y a une grosse opposition qui s’oppose à Pastef. Certains leaders qui se réclament de l’opposition sont foncièrement contre la manière de faire de la politique de Sonko. D’autres ne veulent pas voir Sonko au pouvoir. Ce qui place le maire de Ziguinchor entre trois feux : l’affaire Sweet Beauty, Macky Sall et cette opposition qui refuse de s’aligner derrière lui. Pris en tenaille, il n’a qu’une seule alternative, voler de ses propres ailes. Et là il sera à la merci du pouvoir. Quoi qu’il en soit, Ousmane Sonko et son parti sont les principaux perdants de ces alliances.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru