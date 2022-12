Sonko teste sa force…avant l’assaut final : il veut enterrer le

Ousmane Sonko est un champion de la feinte politique. Il agit comme Wade, le pape du Sopi. Quand Wade clignote à droite, il tourne à gauche. Et Sonko, quand il vous tend la joue, vous ne pourrez pas le gifler car c’est lui qui vous gifle en premier et contre toute attente. Et c’est ce qu’il est en train de faire à Macky Sall. Au moment où Macky attend de le gifler avec le procès Adji Sarr, Sonko prépare une claque qui va le faire vaciller…

Ousmane Sonko veut relancer le concert de casseroles avant d’appeler aux grandes mobilisations des rues contre Macky Sall…Tout ça pour éviter le procès avec Adji Sarr qui risque de l’enterrer définitivement et mettre un terme à sa carrière politique.

Tous les observateurs bien au fait de la scène politique nationale, le reconnaissent. Dans le cadre du dossier qui l’oppose à Adji Sarr, Sonko utilise tous ses moyens pour que l’action judiciaire engagée contre lui, s’éteigne. Lui et ses laquais poussent l’outrecuidance jusqu’à exiger de la justice que le non-lieu soit prononcé. Autrement dit, qu’Ousmane Sonko soit totalement blanchi dans le cadre de cette affaire.

Ousmane Sonko montre son véritable visage qui fait de lui un manipulateur. Il n’a pas envie qu’un procès public se tienne dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr. C’est comme si, il tient à cacher beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Quand cette affaire avait été déclarée publiquement et que la plainte de Adji Sarr contre lui pour « viols répétitifs et menaces de mort », Ousmane Sonko s’était aussitôt empressé de monter au créneau pour crier à un complot d’Etat.

Alors qu’il devait répondre à une convocation de la Section de recherches de la gendarmerie qui avait reçu la plainte de Adji Sarr, Ousmane Sonko avait évoqué le fallacieux prétexte de son immunité parlementaire, tout en sachant qu’au stade où se trouvait le dossier pour aller répondre. Ousmane Sonko tient à cacher beaucoup de choses sur cette affaire. Il a utilisé de tous les moyens pour ne pas répondre à la convocation de la Section de recherches de la gendarmerie, alors qu’au stade où se trouvait le dossier, la justice n’avait encore rien retenu contre lui.

Il avait réussi son coup. Puisque, de nombreux jeunes s’étaient dressés en bouclier pour lui. Ce qui avait conduit à de sanglantes émeutes en mars 2021 contre le pouvoir. Ousmane Sonko veut récidiver ce même coup de 2021. Sa marge de manœuvres se trouve très réduite, il le sait. Il active des leviers.

T out le monde a entendu Ousmane Sonko lors de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi, en individu impitoyable, n’éprouver aucune compassion pour la députée Adji Ndiaye Gniby lâchement agressée par deux députés hommes de Yewwi Askan Wi. L’un d’eux lui a même adressé un coup de pied en plein ventre, alors qu’elle est enceinte, mettant ainsi sa vie ainsi que celle de l’enfant qu’elle porte en danger.

Ousmane Sonko montre ainsi son véritable visage. Pas étonnant qu’il soit accusé de « viols répétitifs et de menaces de mort », lui qui ose s’en prendre à la députée pourtant victime d’une agression en flagrants délits. Et puisque, en bon manipulateur, il lui faut d’abord prendre l’adrénaline au sein du peuple, il faut tout pour savoir s’il garde toujours sa popularité au sein de l’opinion. Ousmane Sonko avait essuyé un échec retentissant lors de son dernier appel à un concert de casseroles à la population pour désavouer le pouvoir.

Pour tester sa popularité, il appelle encore à une menace d’un nouveau concert de casseroles. Un concert qui s’il se réalise et réussit dans les foyers, Sonko va alors passer à l’étape des mobilisations des rues. Ousmane Sonko trouve sa recette satanique pour s’opposer à un procès contre Adji Sarr. Ce n’est plus au niveau du Droit, mais dans les rues qu’il tient à faire obstruction pour qu’un procès entre lui et Adji Sarr se tienne. C’est comme si, tout ceci démontre qu’il ne tient pas à ce qu’un procès entre lui et Adji Sarr se tienne, et qui pourrait faire éclater beaucoup de vérités.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn