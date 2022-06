Sonko « Président » un jour ?… Adji Sarr le mettra toujours…à poil

Ousmane sonko, leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) sera-t-il le premier président du Sénégal a être déshabillé sur la place publique par ses anciennes conquêtes qui ont été forcées de subir ses assauts anti natures ? Adji Sarr qui a porté plainte contre Ousmane Sonko ne le lâche plus. Chacune de ses sorties, elle balance une vidéo et lui rappelle les violences sexuelles du salon de massage le sweet Beauté…Voici ce qui pourra arriver quand Sonko deviendra un jour président…Réflexions d’un Sénégalais qui réfléchit

Ce que risquent le Sénégal, Sonko et Adji Sarr



Vous avez certainement remarqué que c’est 24h après le mega meeting de Yewwi askane WI, que la jeune Adji Sarr a publié une vidéo pour apporter la réplique à Ousmane Sonko « Mu say say mi ».

Vous avez constaté le courage et l’audace avec lesquels, la fille s’est adressée à son bourreau Sonko…

N’avez-vous pas vu comment elle l’a accusé d’être le violeur de Sweet beauty dans cette vidéo non sans lui demander d’arrêter ses manipulations.

Vous rappelez-vous de la chronique de Madiambal Diagne qui disait que les Sénégalais risquent d’avoir un président de la République dont les vidéos nues sont stockées dans les IPhone ou smartphones des jeunes filles ?

Savez-vous que désormais à chaque sortie de Sonko, Adji Sarr va lui rappeler ses ébats sexuels et son goût aux actes pervers ?

Imaginez que Sonko devienne président de la République et qu’à chaque adresse à la Nation, les 31 Décembre et les 03 avril, Adji Sarr fasse elle aussi son adresse à la nation pour rappeler au président sénégalais son infidélité, son crime sexuel ?

N’avez-vous pas remarqué comment Adji Sarr est à l’aise dans ses répliques contre Sonko qu’il traite comme un sale et mauvais mari ?

Imaginez que Adji Sarr poursuive le président de la République du Sénégal Ousmane Sonko dans tous ses séjours à l’étranger pour l’accuser de viol devant les media internationaux ? Que serait l’image du Sénégal ?

Savez-vous que les fameuses vidéos du leader du Pastef peuvent se retrouver entre les mains des services secrets des pays occidentaux ? Ce serait pour eux, la meilleure manière d’avoir des privilèges avec lui. Et ils prendraient le pays en otage à travers ce « président à poils ? »

Imaginez que des multinationales entrent en contact avec Adji Sarr pour obtenir les vidéos du président de la République du Sénégal à poils…?

Savez-vous que la tête de liste nationale de Yewwi a menti en déclarant hier avoir parlé avec Me Abdoulaye Wade au téléphone. Car le Pape du Sopi n’est pas dans les conditions de parler au téléphone pour des raisons que nous tairons…

Et quelle incohérence de refuser de parler avec le fils (Karim Wade) pour appeler le père (Abdoulaye Wade) au téléphone ? Très sérieusement, Sonko est malade…

UN SÉNÉGALAIS QUI RÉFLÉCHIT…