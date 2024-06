Sonko refile la patate chaude aux ministres…Les DG confus : le gouvernement en panne

Ousmane Sonko ne sait plus quoi faire. Il a tellement chanté les vertus de son patriotisme et de son PROJET que tout le monde s’attendait à quelque chose de « fantastique » qui éliminerait dès les premiers jours de son accession au pouvoir, les inquiétudes des Sénégalais. Près de 3 mois après, les Sénégalais sont dans l’incertitude. Ils ne savent plus à quel Sonko ou Diomaye se fier. Le premier ministre, comme un pilote aveugle aux commandes d’un avion, agit sans programme et sans feuille de route. Acculé, Ousmane Sonko se décharge sur ses ministres…Les DG sont pris en tenaille.

Ousmane Sonko, premier ministre depuis le mardi 02 avril 2024, juste quelques heures après la prestation de serment du président élu, a fait rêver les Sénégalais à travers deux mots : Patriotisme et Projet. Les militants et sympathisants du parti « Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) » ne juraient que par le mot Patriotisme qu’ils définissaient par le « don de soi » et par le mot PROJET qui était pour eux l’aboutissement d’un combat qui devait transformer le Sénégal de fond en comble et d’en faire une « terre promise »…

Dès la formation du gouvernement de Sonko le vendredi 05 avril, les Sénégalais ont poussé un ouf de soupir. Le concepteur du PROJET est devenu le chef du gouvernement et possède tous les leviers pour transformer le Sénégal. Malgré le fait qu’il soit nommé Premier ministre (PM), les patriotes continuent de l’appeler le PROS pour Président Ousmane Sonko, tant il incarne l’espoir et le rêve de cette jeunesse qui s’est battue corps et âme pour qu’il accède au pouvoir. Le président élu, lui-même militant de Pastef, donne tous les pouvoirs à son Président de Parti et Premier ministre du gouvernement.

Sonko est attendu sur le front social. Les ménages attendent la réduction du coût de la vie et l’augmentation du pouvoir d’achat. Les jeunes attendent des emplois. Les fonctionnaires, surtout les enseignant attendent de meilleures conditions de travail. Les secteurs de la santé, du commerce, de l’Industrie, de l’Agriculture et du transport attendent des améliorations. Tous espèrent la mise en application du PROJET. Les ministres attendent leurs feuilles de route et les DG attendent les nouvelles directives pour opérer la rupture. Le premier ministre est attendu de partout.

Les nouveaux dirigeants sénégalais entendent remplacer le Plan Sénégal émergent (PSE) de Macky Sall par le PROJET pour « redresser » le pays. Le Premier ministre soutient que le projet de Pastef vise une transformation qui traverse les générations pour les 25 prochaines années : « Ce projet est le vôtre. A vous de le porter, car vous incarnez l’avenir du pays… Vous avez farouchement lutté pour porter le Projet d’un Sénégal juste, prospère et souverain au pouvoir le 24 mars dernier » a indiqué Ousmane Sonko.

Mais un problème survient. Les Sénégalais et les patriotes sont surpris par les propos du Premier ministre sur le PROJET tant attendu. « Le Premier ministre, Ousmane Sonko a communiqué sur les travaux concernant le document de référence en matière de politiques économique et sociale appelé le PROJET. D’emblée, il a affirmé, au cours du Conseil des ministres du mercredi 24 avril, que…le PROJET sera achevé au troisième trimestre de l’année 2024 ». Stupéfaction ! Le projet qu’on ventait et vendait aux Patriotes n’est pas encore prêt. Donc le gouvernement pilote à vue.

Le Premier ministre qui devait passer devant les députés pour sa Déclaration de Politique Générale (DPG) fait faux bond. Son camp met en cause le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Sans Projet et sans DPG, les ministres et DG ne savent plus quoi faire. Des ministres, avant de prendre des décisions, appellent la primature. Et les DG aussi s’y mettent. Ils n’appellent pas leur ministre de tutelle. Ils se réfèrent directement au Premier ministre qui les a nommés. Un dysfonctionnement s’installe entre les ministères et les directions générales. Le premier Ministre doit trancher. Il prend une décision lors du conseil des ministres du 26 juin. Il refile la patate chaude aux ministres.

« Le Premier Ministre a rappelé aux Ministres l’exigence de veiller à la mise en œuvre de la plénitude de leurs attributions en matière de tutelle technique et financière des entités du secteur parapublic, au regard des pratiques de mauvaise gouvernance caractérisée relevées. À cet effet, il convient d’asseoir une communication claire et ferme sur les attentes en la matière, en recevant les Directeurs généraux, Directeurs et premiers responsables de ces entités pour réitérer les exigences de « JUBAL », de « JUBANTI » et de culture de résultat comme règles fondamentales de gestion » extrait du communiqué du Conseil des ministres du 26 juin 2024.

Donc Sonko exige que les ministres prennent leurs responsabilités face aux DG de leur département. Sonko est au four et au moulin. Il n’arrive plus à faire face au manque de programme et à l’absence de son PROJET qui n’existe que de nom. Les relations entre les ministres et leurs DG sont exécrables car certains DG ne veulent rendre compte qu’au Premier ministre. C’est le cas de certains DG qui n’accepteront jamais de se plier devant leur ministre vu leur proximité avec le Premier ministre. Les DG de la RTS, du Port Autonome de Dakar, de la Société des Mines du Sénégal (Somisen) sont des amis du PM…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn