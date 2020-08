Soro définitivement exclu de la Présidentielle…s’attaque à ADO

Les prochaines échéances électorale, en Côte d’Ivoire, vont se jouer sans Guillaume Soro. Pire, l’ancien Président de l’assemblée nationale ne pourra même pas voter, en tant que simple citoyen. Le recours déposé par ses proches auprès du tribunal de Korhogo (4e ville du pays, à 635 km d’Abidjan), a été déclaré irrecevable et définitivement rejeté par la justice, hier, vendredi, 28 août 2020.

Soro qui n’est pas présent sur les listes électorales, ne fera pas parti des candidats qui, le 31 octobre prochain, vont défier le président en exercice, Alassane Dramane Ouattara. Une situation qui, sans surprise, le déçoit énormément. « M. Alassane Ouattara, qui a été rejeté en 2000 par le Conseil Constitutionnel pour moralité et nationalité DOUTEUSES et pour qui nous avons sacrifié notre vie et notre jeunesse est celui qui m’exclu de la liste électorale. Je suis déçu et je regrette », se désole l’ex Premier ministre d’ADO, sur Twitter.