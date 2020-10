Soro prévient Ouattara : « Il ne sera pas le prochain Président »

Les élections en Côte d’Ivoire continuent toujours de faire jaser. Sur Twitter, Guillaume Soro prévient Alassane Ouattara, qu’il ne sera pas le prochain président.

« Alassane Ouattara annonce que dès qu’il est « élu », ce n’est pas la paix qu’il instaurera. Ce ne sera pas la réconciliation. Ce n’est pas le développement qu’il construira. Il annonce le règne de la terreur et une violente traque pour m’extrader, me broyer et me jeter en prison. Dites-lui que son propos a été entendu. Le peuple sénoufo l’a aussi entendu. Les peuples du nord l’ont compris. Le peuple ivoirien sait à quoi s’en tenir. Nous nous battrons jusqu’au bout pour la survie de la démocratie et la survie de notre nation commune. Je dis bien Alassane Ouattara ne peut être le prochain Président ivoirien en dépit de toutes les gesticulations. Son pouvoir est fini. L’Afrique vomit les 3èmes mandats. Non aux présidences à vie en Afrique », a-t-il tweeté.