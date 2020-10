Souleymane Barka Ba descend en flammes le député Aliou Dembourou Sow

Souleymane Barka Ba est très remonté contre le député Aliou Dembourou Sow dont les propos n’ont pas fini de faire les choix gras de la presse et du monde politique.

Le responsable politique de Matam de dire : « J’avoue que je ne suis pas surpris que de tels propos émanent de ce Aliou Dembourou Sow. J’ai eu l’occasion de le croiser dans les rencontres du parti. Tout de suite j’ai détecté en lui une arrogance à suffisance, un esprit belliqueux et provocateur. Donc si aujourd’hui il tient ce discours dans le pays esprit nation de Léopold Sedar Senghor il faut dire que c’était prévisible. Par delà le discours il est même entrain de mettre mal à l’aise le Président qui tient à matérialiser sa vision. Imaginez que le Président vient de faire à peine un an, Aliou Dembourou parle déjà de dauphin. C’est inadmissible. Il ne faut pas distraire le Président et être éternellement dans des campagnes électorales et créer la zizanie dans le parti. Par rapport à ses fameux « jaasi », fort heureusement que le peuple sénégalais est suffisamment averti que de tels propos ne peuvent émaner que d’infâmes individus. Mais en tant que hal Pulaar je regrette de tels propos et je m’excuse devant tous les sénégalais. Fort heureusement le parti est totalement en déphasage avec lui. Le Président Macky Sall que j’ai pris le temps de connaître ne cautionne jamais de tels propos. Il faudrait pour autant revoir les choses; ne pas confier tout un département à de tels individus ».

Le responsable aperiste de Matam de saisir cette occasion pour remobiliser les troupes pour la vulgarisation des réalisations du Président Macky Sall et d’adopter un comportement responsable pour donner une bonne image de la politique.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn