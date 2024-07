Sûreté urbaine : Bah Diakhaté refuse de parler aux enquêteurs

Bah Diakhaté purge trois mois en ce moment de prison ferme. Pour une virulente sortie contre le Premier ministre, Ousmane Sonko, l’activiste a été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles et condamné le 3 juin dernier. Il a été extrait de sa cellule, pour une nouvelle affaire, et conduit à la Sûreté urbaine (SU), ce lundi 15 juillet.

Seneweb révèle que Bah Diakhaté est poursuivi pour injures publiques et diffamation à la suite d’une plainte de Me Ousseynou Fall. Le mis en cause avait traité le plaignant d’«avocat voyou», qui travaille pour un «Président voyou».

Mais face aux enquêteurs de la SU, l’ancien militaire a refusé d’évoquer les propos qui lui valent une nouvelle plainte. «Motif invoqué, il s’agit, selon lui, de faits qui entrent dans la loi d’amnistie. Cuisiné sans succès, Bah Diakhaté a été retenu dans les locaux de la police, en attendant sûrement les instructions du procureur», prédit Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce mardi.

En plus de la plainte qui l’a conduit en prison et celle déposée par Me Ousseynou Fall, l’activiste est appelé à se défendre dans une troisième affaire. Aboubacar Mboup de «And samm djiko yi» le poursuit également, pour diffamation. Pour ce dossier, il a été extrait de sa cellule et entendu. Mais l’affaire paraît en suspens, le procureur de la République n’ayant pas encore donné de suite.