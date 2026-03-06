Sûreté urbaine : Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue

À l’issue de son audition à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, Cheikh Oumar Diagne a été placé en garde à vue.

Selon des sources de Seneweb, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et calomnie. Interrogé par les enquêteurs, le professeur, assisté de son avocat, a déclaré que le Premier ministre Ousmane Sonko est politiquement responsable de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba.

Et pour cause, le chef du gouvernement avait donné des instructions pour l’intervention policière à l’UCAD, d’après ses propos.

Sauf changement de programme, Cheikh Oumar Diagne sera déféré lundi prochain au parquet de Dakar.