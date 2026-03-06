Offense au président : Un militant de Pastef arrêté

L’entrepreneur Libasse Diop, administrateur du compte TikTok Libasse TV, a été interpellé hier jeudi à Yeumbeul par les gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar.

Son arrestation fait suite à une instruction du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, selon Seneweb.

À l’origine, une vidéo diffusée en direct sur TikTok devenue virale sur les réseaux sociaux. Lors de cette émission en live, Libasse Diop s’est exprimé au sujet des contestations liées aux travaux de construction d’une route dans la commune de Yeumbeul.

Au cours de son intervention, l’entrepreneur, également militant de Pastef, a tenu des propos virulents à l’endroit de certaines personnes qu’il accuse de s’opposer au projet. Il s’en est aussi pris à des dignitaires et à des autorités de la localité.

Il a également proféré des propos jugés injurieux à l’encontre du président de la République, suscitant une vive polémique. Informé des faits, le procureur de la République s’est autosaisi du dossier et a instruit la BR de Dakar de procéder à l’identification puis à l’interpellation de l’auteur de la vidéo.

Localisé à Yeumbeul, Libasse D. a été arrêté jeudi puis placé en garde à vue pour offense au chef de l’État et discours contraires aux bonnes mœurs. Il sera déféré lundi prochain.