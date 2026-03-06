Offense au président Diomaye : Alassane bou Sonko arrêté

Le militant de Pastef Alassane Fall, alias « Alassane bou Sonko », est entre les mains des gendarmes de la Section de recherches de Colobane.

Selon des sources de Seneweb, son arrestation fait suite à une vidéo devenue virale dans laquelle il a tenu des propos injurieux à l’endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de certains députés qu’il accuse de vouloir trahir son leader Ousmane Sonko.

Dans cette vidéo, l’influenceur demandait que celle-ci soit transmise au procureur, se déclarant prêt à séjourner en prison. Face au tollé suscité, le chef du parquet de Dakar a ordonné à la SR de Colobane d’ouvrir une enquête